¿Cuánto cuesta una escapada de último minuto para el mundial Catar 2022?

El mundial de fútbol Qatar 2022 se realizará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. Foto: Getty Images - Matthew Ashton - AMA

Ya llegó el mundial de Catar 2022 y también surgen los impulsos que ponen en aprietos al bolsillo. Entre ellos, los que contemplan pegarse una escapada de último minuto para vivir la máxima cita del fútbol. No es la mejor forma de planear el viaje, pero más de uno se debe estar planteando seriamente armar maletas hoy mismo y salir para el aeropuerto. Por esto, El Espectador hizo las cuentas de cuánto costaría este gustico y quedarse todo el mes. Además, explicamos cómo se puede financiar de forma razonable, sobre todo en tiempos del dólar a $5.000.

¿Esperando el Mundial de Catar 2022? Toda la información en un solo lugar, encuéntrela aquí

El viaje a Doha

El vuelo de ida y vuelta a Doha es uno de los principales costos de ir al mundial. Comprar tiquetes es un arte, y en internet abundan los consejos y trucos para encontrar los mejores precios. Por ejemplo, Yan Stavisski, el tiktoker que se hace llamar “hacker de viajes”, recomienda comprar los sábados a media noche. Sin embargo, son técnicas que pueden variar mucho en cada caso, por lo que no son tan útiles para presupuestar un viaje, sobre todo de último momento.

Al realizar un sondeo por diferentes buscadores de vuelos, y en buscadores de buscadores (como Kayak), se encuentra que los tiquetes para un viaje de último minuto entre Bogotá a Doha (con escalas) costarían cerca de US$2.000 ($10 millones) en clase económica. Tal vez se encuentren mejores precios, pero se deben alinear varios factores para que se tenga una tarifa más conveniente.

También debe tener presente que en este trayecto habrá al menos una escala, aunque lo más probable es que sean dos. Por lo que se debe estar preparado para un viaje total que puede tardar incluso 24 horas.

El hospedaje

Para el mundial de Catar la FIFA está prestando la intermediación y logística para los hospedajes de los asistentes del mundial. Y se informó que los aficionados pueden encontrar alojamiento desde los US$87 y US$875 la noche.

También te puede interesar: El recuento imposible de los muertos en las obras del Mundial de Catar 2022

El problema es que desde hace meses se viene alertando sobre la escasez de alojamientos para el cerca de un millón de visitantes que se espera para la copa del mundo. Por lo que las habitaciones más baratas no serán fáciles de conseguir en una escapada de último momento.

La opción más razonable es rentar una vivienda y pagarla entre varias personas, y aún en este caso puede no ser lo suficientemente económico.

Al realizar una investigación entre las diferentes opciones disponibles se encuentra que el hospedaje costará al menos US$100 la noche ($500.000). Por esto, quedarse todo el mes en Catar podría costar mínimo US$3.000 ($15 millones). Sin embargo, esta cifra se puede multiplicar fácilmente dependiendo de la tolerancia a las incomodidades, y también de la suerte. Hay gran rivalidad por el hospedaje.

Las boletas

Es claro que el propósito de ir al mundial es ir a todos los partidos posibles, y para esto son inevitables las boletas. La lista de precios para las diferentes etapas y categorías fue publicada por la FIFA hace meses.

Por ejemplo, los boletos para la apertura varían entre los US$200 y los US$2.250, para la fase de grupos entre US$40 y US$80, en los octavos entre US$70 y US$1.000, en los cuartos entre US$300 y US$1.550, y hay de US$500 hasta los US$3.440 en la semifinal. Y si se quiere ir a la final, los tiquetes pueden oscilar entre US$750 y US$5.850, si es que se consiguen.

Le recomendamos: Que ruede la pelota: todo lo que tiene que saber sobre los estadios del Mundial

Por esto, si se quiere ir a al menos un partido de cada fase del mundial, en la categoría más económica, se deberán destinar US$2.160 ($10.800).

Alimentación y otros

El resto de gastos del mundial son variables, pues dependerá de los hábitos de cada uno y de las circunstancias de cada día. Pero en el caso de la alimentación, un promedio de US$50 al día sería suficiente para sobrevivir ese mes: no se morirá de hambre, pero tal vez no quede tan satisfecho. Y el menú puede no ser el más sofisticado. Entonces, se debería presupuestar al menos US$1.500 ($7,5 millones) para la comida durante ese mes en Catar.

Respecto al transporte dentro de Doha, la organización estableció que quienes tengan boleta podrán movilizarse hacia los estadios y al Fan Fest sin ningún costo por medio de autobus o en el metro.

De hecho, a diferencia de otros mundiales, en este caso no se requiere tomar vuelos domésticos o largos trayectos en tren para visitar las diferentes sedes. Todo se realizará en un área equivalente al de una ciudad.

Le sugerimos: Para antes del juego: el significado de los símbolos del Mundial

Respecto al entretenimiento, la FIFA programó varios eventos en el Fan Fest que los aficionados podrán disfrutar sin ningún costo: entre ellos, el concierto de Maluma. Pero si se quiere una experiencia adicional, se pueden programar recorridos como el viaje a las dunas por cerca de US$150 por persona.

El costo total del viaje

Con base a todo lo anterior se estima que todo el viaje costaría más de US$8.660 ($43 millones): US$2.000 por los tiquetes ida y vuelta, US$3.000 por el hospedaje de ese mes, US$1.500 para la alimentación y US$2.160 para las boletas de los partidos.

Es decir, el gustico de la escapada de último minuto para el mundial Catar 2022 costaría al menos $40 millones (aproximando por lo bajo).

Financiar el viaje

Un viaje de $40 millones representa un reto financiero para cualquier bolsillo, por esto se requiere una importante planeación financiera. El primer paso, es realizar análisis propio de cómo están las finanzas personales, y si son capaces de soportar un gasto de este calibre.

En un escenario ideal un gustico así solo se lo deberían dar personas sin deudas y que tengan ahorros. Pero, también es viable para aquellos con niveles saludables de endeudamiento: que los pagos mensuales de los créditos no superen el 5% de los ingresos mensuales.

“Es probable que la mayoría de personas tengan que buscar financiamiento para el viaje, pero es importante hacerlo de forma responsable para evitar afectar las finanzas personales por varios años. Mi recomendación es que la mitad del viaje se pague con ahorros, y que el resto por medio de un crédito. De esta manera, se podrán salir del préstamo en menos de tres años”, explicó Luis Benítez, director de Inteligencia Financiera e Insolvencia Colombia (IFI).

El experto en finanzas personales, también resalta la importancia de encontrar la modalidad de financiamiento correcto: “Es claro que las tasas de interés son el crédito más caro para pagar el viaje, pero son también un medio de pago necesario cuando se sale del país. Lo que se puede hacer es pedir un crédito de libre inversión, que tiene una tasa de interés mucho más baja, que permita pagar el saldo de la tarjeta y parte de los otros gastos”.

Puede escuchar: Podcast: Las mentiras de Catar sobre la sostenibilidad ambiental de su Mundial

Para financiar $20 millones, la mitad del costo del viaje al mundial (tal como recomienda Benítez), un plazo de 36 meses es prudente. Y dado que la tasa de los créditos de libre inversión oscila actualmente entre 15 y 20% E.A., las cuotas quedarían entre $650.000 y $800.000.

Es decir, es factible financiar la mitad del viaje a Catar por medio de un crédito a tres años, con cuotas de menos de un millón de pesos y que se terminará de pagar antes del próximo mundial.

Si se quiere financiar todo el viaje, las cuentas se empiezan a compilar: las cuotas suben a más de $1,3 millones en promedio. Lo que ya representa una carga mensual considerable. Entonces, en este caso es probable que requiera un plazo más extenso para que el bolsillo aguante: tal vez hasta el próximo mundial (48 meses).

Entonces, no se recomienda pagar la totalidad del viaje por medio de créditos. Si no tiene ahorros, o simplemente su bolsillo no aguanta esta carga financiera, lo más prudente es abstenerse de viajar a Catar. No es el momento de darse ese gustito.

En cambio, pueden empezar un plan de ahorro para cumplir este sueño de forma responsable: al ahorrar $500.000 mensuales, tendrán más de $20 millones para el mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026.

Protegerse del dólar

Es claro que el dólar a $5.000 representa un reto financiero para planear el viaje a Catar, sobre todo porque dentro de ese mes la tasa de cambio puede seguir fluctuando de forma volátil. Por esto, es necesario tomar medidas para protegerse del efecto cambiario, empezando por los pagos con tarjeta de crédito.

Se trata de un instrumento versátil e indispensable para realizar compras fuera del país, pero se debe consultar la modalidad en la que ese plástico maneja las transacciones en moneda extranjera. Lo más recomendable es buscar un producto que convierta las compras en dólares a pesos con base a la tasa de cambio de ese día. De lo contrario, adquirirá una deuda cuyo saldo variará con base a la devaluación. Entonces, antes de viajar es bueno llamar al banco para preguntar por esta información.

También, en el último año han surgido emprendimientos colombianos, como Littio y Zulu, que permiten abrir desde una app móvil una cuenta en dólares digitales en cuestión de minutos: funcionan tanto para ahorrar en moneda extranjera como para realizar transacciones en el exterior.

De hecho, Esteban Villegas, CEO de Zulu, explica que esa deuda de $40 millones para ir al mundial puede convertirse en $50 millones por cuenta de la devaluación. Por esto, asegura que una opción inteligente es convertir el dinero del viaje a dólares digitales, lo que permitirá hacer los pagos en el viaje como normalmente los haría con su tarjeta de crédito.

Por su parte, Iván Torroledo, cofundador de Littio, explicó que “para nadie es un secreto que el peso colombiano es una de las divisas más devaluadas de la región. En ese sentido, es cada vez una mayor necesidad proteger dicho capital. Por esto, aplicaciones como Littio le permiten a las personas crear una cuenta global en dólares digitales, sin cuotas de manejo o costos ocultos, que pueden recargar a través de más de ocho métodos de pago. En el momento en el que lo deseen, pueden transferir sus dólares digitales en pesos a sus cuentas bancarias colombianas. Adicionalmente, los usuarios pueden solicitar una tarjeta global en alianza con Mastercard, que les permitirá hacer uso de sus dólares digitales en compras y retiros en cajeros automáticos desde cualquier parte del mundo”.

Entonces, si está decidido en pegarse una escapada de último minuto al mundial de Catar 2022, al menos tenga en cuenta esta información y las recomendaciones de expertos para vivir y financiar esta experiencia de forma responsable.