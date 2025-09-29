Minagricultura defiende ante la Corte la creación de las APPA para proteger suelos

Agricultores colombianos en Cajamarca. Foto: Cristian Garavito

Colombia se está quedando sin tierra fértil. En 1973 había 172.000 hectáreas de suelos de la mejor calidad agrícola; hoy no queda ni una. Esa pérdida explica por qué el Ministerio de Agricultura llegó a la Corte Constitucional a defender la figura de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), un instrumento que busca blindar lo que queda de suelo productivo y asegurar la comida en el futuro.

La ministra Martha Carvajalino, en audiencia pública, expuso que solo el 2,8 % del territorio nacional tiene condiciones óptimas para cultivar. Son 3,2 millones de hectáreas de clases agrológicas II y III (es decir, tierras con calidad suficiente para sostener agricultura), que hoy están en riesgo de degradación, urbanización o cambio de uso.

Lo que está en juego

Seguridad alimentaria : el 70–80 % de los alimentos que consume el país provienen de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Si la tierra fértil se pierde, no solo suben los precios: se golpea de frente a quienes producen la comida diaria.

Autonomía territorial : alcaldes y concejos seguirán decidiendo qué usos dar al suelo, pero con lineamientos técnicos para proteger las tierras rurales. “Nosotros no cambiamos ni definimos uso del suelo. Esa es una competencia de los entes locales”, aclaró Carvajalino.

Prevención de crisis futuras: según el Ministerio, sin medidas urgentes veremos alimentos más caros y comunidades rurales debilitadas.

La propuesta cuenta con más de 600 reuniones de socialización en todo el país y con el respaldo de comunidades campesinas. Liz Ávila, habitante de Falan, Tolima, y participante de la audiencia, subrayó que si no se actúa ahora “en el futuro ya no vamos a tener suelo rural para protegerlo”. Agregó que las APPA juegan allí un rol fundamental sin extralimitarse frente a la autonomía territorial.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi recuerda que el país ya perdió sus suelos de clase I, los más aptos para producir. En ese sentido, Juan Pablo Sandoval, director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), se unió a la necesidad del debate para la protección de los alimentos.

Participación y tensiones

La construcción de esta política no ha sido de escritorio. Entre 2023 y 2025 se realizaron más de 600 reuniones de coordinación y socialización, con casi 7.000 participantes: desde autoridades locales hasta comunidades campesinas y étnicas.

El debate ante la Corte no es técnico sino estratégico: ¿qué pesa más, la autonomía territorial o la obligación del Estado de garantizar comida para todos? El Gobierno defiende que las APPA son una “determinante” del ordenamiento, al mismo nivel que las ambientales, y que no vacían las competencias locales.

En palabras simples, lo que está en juego es decidir si Colombia se anticipa a la crisis de tierras fértiles o si deja que la escasez golpee primero a quienes producen, y luego a los consumidores.

