Fortuna de creador de Facebook cae US$3.800 millones por mal uso de datos

Bloomberg News

La fortuna de Mark Zuckerberg se redujo en US$3.800 millones el lunes luego que los inversionistas analizaran informes de que una empresa de publicidad política mantuvo información de millones de usuarios de Facebook Inc. sin su consentimiento.

La red social más grande del mundo dijo el viernes que Cambridge Analytica, la empresa de publicidad de datos que ayudó a Donald Trump a ganar la presidencia de EE. UU., recibió datos de los usuarios a través de un desarrollador de aplicaciones en su red social, violando sus políticas. La compañía recolectó información privada de los perfiles de Facebook de más de 50 millones de usuarios sin permiso, informó el New York Times.

Las acciones de Facebook caían un 5,1 por ciento a 175,69 dólares a las 9:38 en Nueva York, lo que reducía la fortuna de Zuckerberg a US$71.500 millones en el Índice de multimillonarios Bloomberg. Es la cuarta persona más rica del mundo, detrás Jeff Bezos, Bill Gates y Warren Buffett.

Facebook Inc. está analizando si uno de sus propios empleados del área de investigación tenía conocimiento de una filtración de información relativa a 50 millones de usuarios a Cambridge Analytica, la empresa de datos publicitarios que ayudó a Donald Trump a ganar la campaña presidencial de 2016.

Joseph Chancellor, que trabaja en Facebook en el puesto de investigador de psicología social, está siendo investigado, dijo la compañía. Anteriormente, fue codirector de Global Science Research, la compañía que obtuvo información sobre usuarios de Facebook y sus amigos mediante permisos concedidos a una aplicación de cuestionarios de personalidad. Chancellor no respondió a un mensaje a través de LinkedIn en el que se solicitaban comentarios.

Otro codirector de GSR, Aleksandr Kogan, posteriormente proporcionó esa información a Cambridge Analytica, una medida que no está permitida según la política de Facebook, dijo la compañía. Cuando Facebook tuvo conocimiento de los hechos en 2015, pidió garantías de que los datos habían sido destruidos. Pero no fue así, de acuerdo con informaciones publicadas por New York Times y The Observer. Facebook escribió el viernes que Kogan mintió, y dijo que lo suspendió a él y a Cambridge Analytica de Facebook.

Facebook contrató a Chancellor, quien sigue siendo empleado de la empresa, en 2015. Un portavoz dijo que se centra en la investigación de realidad virtual. Su perfil en el sitio web corporativo de Facebook revela un enfoque más amplio, que incluye "influencias sociales", publicidad, personalidad, felicidad y emociones.

Responsables políticos han exigido r espuestas sobre por qué Facebook no pudo garantizar que los datos se borraron y no comunicó lo que estaba ocurriendo a los usuarios hasta el viernes, justo antes de que las organizaciones de noticias publicaran sus investigaciones.

Cambridge Analytica ha dicho que ya no tiene los datos. La firma ha participado en la publicidad de varias campañas políticas, incluida la de Trump, mediante la evaluación de información en segmentos de audiencia a fin de anticipar quién podría responder mejor a los mensajes publicitarios dirigidos.