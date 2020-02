Gobierno radica en el Congreso proyecto de ley para aprobar el TLC con Reino Unido

Redacción Economía.

El Gobierno radicó en la Secretaría General del Senado de la República el proyecto de ley del Tratado de Libre Comercio (TLC) que Colombia, Perú y Ecuador firmaron con el Reino Unido en mayo del 2019. (También te puede interesar: ¿Comprar vivienda nueva o remodelar una usada?)

La viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso Jiménez, explicó: “Radicamos hoy el proyecto de ley porque ya fuimos notificados por la Unión Europea sobre el retiro del Reino Unido de ese bloque. En ese tratado mantenemos las mismas preferencias arancelarias que están contenidas en el TLC vigente con la Unión Europea. En este sentido, no se trata de un acuerdo nuevo y se negoció para anticiparse al Brexit”.

En 2019, las exportaciones colombianas totales hacia el Reino Unido alcanzaron US$470,4 millones, con un aumento de 11,8 % frente al mismo periodo tiempo del 2018. Por su parte, las no minero energéticas llegaron a los US$326,5 millones, lo que representó un aumento del 7,8 %.

Del total, US$291 millones correspondieron a las ventas de productos agrícolas, lo que representa el 61,9 %. En este segmento se destacan banano, café, flores, aguacates y azúcar.

De enero a noviembre, las importaciones desde ese mercado alcanzaron US$562,6 millones.