Grupo Aval tocó campana de apertura de mercado en bolsa de valores de Nueva York

A las 8:30 a.m. de este jueves, 29 de agosto, el presidente del grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento, tocó la tradicional campana de la Bolsa de Nueva York, para iniciar una jornada de negociaciones en dicho mercado.

Junto a Sarmiento, estuvieron los presidentes del Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco Av Villas, BAC Credomatic, Porvenir y Corficolombiana, entidades que hacen parte del Grupo Aval.

Con el gesto de tocar la campana, el Grupo Aval celebra cinco años de estar listado en el mayor mercado de valores del mundo.

Dicho grupo financiero llegó a Wall Street en 2014, cuando emitió su ADR (American Depositary Receipts). Cada ADR se compone de 20 acciones preferenciales de Grupo Aval que se encuentran listadas en la Bolsa de Valores de Colombia.

Actualmente, el grupo Aval cuenta con más de 60.000 accionistas. Algunos de los más destacados son Invesco Advisers, T Rowe Price, Brandes Investment Partners, Norges Bank, Sagil Capital, The Vanguard Group, Acadian Asset Management.

Así registró la Bolsa de Valores de Nueva York la apertura de hoy:

