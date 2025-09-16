Habilitan paso en Ubalá para el mantenimiento de la hidroeléctrica El Guavio

La central hidroeléctrica del Guavio cuenta con capacidad de 1.250 megavatios (MW), equivalente al 6% de la matriz energética nacional. Foto: Pixabay

Buenas noticias para los millones de colombianos que dependen de la hidroeléctrica El Guavio. Enel informó que, gracias a las mesas de diálogo permanentes entre instituciones, autoridades locales y la comunidad, se alcanzó un acuerdo que permitirá habilitar el paso en el municipio de Ubalá para los trabajadores encargados de las labores de adecuación y mantenimiento de la central.

Hay que recordar que los habitantes del sector han protagonizado bloqueos. Mediante estos se han manifestado contra la central pues, denuncian, hay una serie de compromisos que no se han respetado. Algunos de estos, según lo manifestado a medios de comunicación, son la pavimentación de ciertas vías, así como la gratuidad del servicio.

“En cumplimiento de los compromisos, Enel Colombia, la Alcaldía de Ubalá, el Instituto de Caminos y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) y la fuerza pública hicieron presencia en el lugar. Allí sostuvieron diálogos con los representantes de la comunidad, explicaron las labores a realizar y respondieron a sus inquietudes. Tras el acuerdo, la comunidad permitió el paso de los equipos técnicos para avanzar en la adecuación de la vía, trabajos que se prevé culminen entre hoy y mañana, con el fin de habilitar este jueves el transporte de la maquinaria necesaria para el mantenimiento de la bocatoma”, informó la compañía distribuidora de energía.

Según lo informado por el Ministerio de Minas y Energía, las labores de mantenimiento de la central registran un retraso que supera los 120 días.

“La central hidroeléctrica del Guavio cuenta con capacidad de 1.250 megavatios (MW), equivalente al 6% de la matriz energética nacional, lo que la convierte en pieza clave para la seguridad energética de la región oriental y de todo el país, entre ellos, Cundinamarca, Meta y Guaviare”, informó la cartera.

“El Gobierno reconoce y respeta las manifestaciones sociales, pero hace un llamado urgente a la comunidad para privilegiar el diálogo constructivo y la concertación, en lugar de impedir el paso de equipos y trabajadores. Garantizar el mantenimiento de El Guavio no solo es vital para la región del Guavio y Cundinamarca, sino para toda la zona oriental del país, que depende directamente de su operación”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

