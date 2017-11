“Hay que construir sobre lo construido”: nuevo ministro de Vivienda

Redacción Economía.

Existe una meta clara en la mente del recién nombrado ministro de vivienda, Camilo Sánchez, finalizar 200.000 casas que faltan para cumplir la meta de 1'700.000 establecidas por el Gobierno y adelantar otros proyectos que quedaron incompletos en la anterior administración, es decir, acabar con lo inconcluso. (Lea: Camilo Sánchez, el liberal que llega al Ministerio de Vivienda)

Este lunes, el presidente Juan Manuel Santos designó a Sánchez como el hombre que llevará el liderato del Ministerio por los últimos meses que le quedan de su mandado, para adelantar las labores de su Gobierno en materia de vivienda. Este nuevo funcionario asegura que su posicionamiento fue vaticinado por su padre hace 18 años cuando, en una reunión, su progenitor le comunicó que Santos sería presidente y su hijo ministro de su gabinete.

“'Camilo ese hombre que está ahí (Santos) será presidente de Colombia y lo que es peor, usted va a ser ministro de él”, dijo Sánchez en diálogo con Blu Radio, en referencia al comentario que le hizo su padre en medio de una reunión en la que se encontraban ellos y parte de la familia Santos.

En esa misma entrevista, el funcionario explicó que actualmente hay muchas obras que han quedado trabadas y se hace necesario finalizarlas para cumplir con lo prometido: “Un ejemplo, es el acueducto de la Mesa - Anapoima y lo que se acaba de firmar con el alcalde de Bogotá. Hace menos de un mes el presidente de la República hizo un contrato de $29.000 millones para terminar una obra que había sido prioritaria durante mucho tiempo, de la que los Nule se robaron $43.000 millones. Vamos a tener agua potable para Mosquera, Madrid, Facatativa, Funza, La Mesa y Anapoima, son esta clase de obras las que voy ayudar a terminar”, enfatizó Sánchez.

El funcionario admitió que, por el poco tiempo que lleva en su cargo, no conoce el presupuesto que tendrá para adelantar las inversiones en esta materia, no obstante, fue claro en decir que: “Uno no tiene que llorar sobre lo que quedó o no quedó, sino de lo que sé es capaz de generar con lo que le corresponde. Hay que construir sobre lo construido”.

Según lo revelado por el funcionario, en la agenda del día de hoy está programado revisar el presupuesto para la cartera y empezar los recursos para 2018. “Vamos a tener los recursos desde cero”, concluyó Sánchez.