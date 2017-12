“ICETEX, la pesadilla de los millennials”: ciudadanos protestan por cobros excesivos

Diego Ojeda /@Diegoojeda95

Yuliana, una estudiante que recibió del Icetex un préstamo cercano a los $42 millones para financiar sus estudios universitarios, ya pagó esa cantidad, pero le sigue debiendo $62 millones a la entidad.

Edward en una pancarta escribió: “Me prestaron $44 millones, pagué $46 millones y todavía debo $47 millones". Este y el de Yuliana son algunos de los ejemplos que referencia el líder de la protesta, Mauricio Toro, en su diálogo con El Espectador.

“Hoy cientos de colombianos con el sueño de estudiar terminan viviendo una pesadilla”, asegura Toro al agregar que piden al gobierno una reforma estructural al Icetex para que deje de comportarse como una entidad bancaria y funcione como una de carácter social, que apoye la educación y no la ahogue.

Por su parte, el presidente del Icetex, Andrés Eduardo Vásquez, aseguró que estos casos, en lo que estudiantes terminan pagando cantidades exorbitantes, solo obedecen a una explicación: deudores morosos.

“Los créditos indexados a la inflación terminan pagando 1.69 veces el valor del crédito, no 2, 3 ni 4 ¿por qué entonces se encarece el valor del crédito? eso obedece a una explicación, y es que el joven entra a un proceso de mora, es decir, deja de cancelar sus pagos”, dijo Vásquez a Blu Radio.

No obstante, el funcionario reconoce que tienen identificadas tres posibilidades para que una persona deje de realizar sus pagos a la deuda. La primera que es no encuentre trabajo después de finalizar sus estudios, la segunda es que lo consiga, pero con una baja remuneración, y la tercera es que teniendo empleo la remuneración no le sea suficiente.

“Por eso hemos hecho las jornadas de normalización porque entendemos que los jóvenes pasan por dificultades económicas. En este país perder el empleo es algo que le pasa a cualquiera y en cualquier momento.”, agregó Vásquez.

La ciudadanía asegura que, más allá de la morosidad, una explicación que puede recibir el hecho de que miles de colombianos paguen cantidades exageradas por créditos de estudio se relaciona a que el Icetex cobra intereses sobre intereses, lo que han calificado como una capitalización de los mismos.

“Cuando un estudiante arranca su carrera, sobre todo en los estratos 1, 2 y 3, que suman más del 90% de los créditos que atendemos, muchos de ellos no tienen los recursos para pagar una cuota en época de estudio. lo que hace el Icetex es que recoge todos esos intereses y los suma al capital original. No es interés sobre interés”, explicó el funcionario.

Según lo dicho por la ciudadanía que protesta el día de hoy, actualmente cerca de 48.000 personas tienen problemas para pagar, dentro los cuales hay quienes afirman que sufren de hostigamientos, llamadas amenazantes y reportes en centrales de riesgo. A lo anterior se suma que 1.500 familias han sido embargadas en los últimos seis meses.

Para esta población es de vital importancia que el gobierno haga una reforma estructural al Icetex y que los canditados a la presidencia incluyan en sus debates este factor, ya que, según lo afirman, no puede haber desarrollo en un país en el que solo el 14% de la población tiene acceso a la educación superior.