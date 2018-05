Intercolombia de ISA gana licitación para hacer proyecto eléctrico en Santander y Cesar

Redacción Economía.

El valor de inversión es estimado para el proyecto es de US$ 15,6 millones y la compañía mixta estatal recibirá ingresos anuales por US$ 1,06 millones.

El proyecto adjudicado por la UPME que garantizará confiabilidad y seguridad del servicio de transmisión eléctrica en los departamentos de Santander y Cesar fue ganado por ISA que ejecutará a través de su filial Intercolombia.

El proyecto adjudicado por la UPME a ISA, a través de convocatoria pública abierta, constará del diseño, construcción, operación y mantenimiento del tercer transformador 500/230 kV de 450 MVA en la subestación Sogamoso en el departamento de Santander.



La obra garantizará la atención confiable y segura del servicio en los departamentos de Santander y Cesar. y debe ser puesta en operación en noviembre de 2019.



Dice el informe de ISA que el valor de inversión de referencia estimado por la UPME para el proyecto es de US$ 15,6 millones y la empresa de transmisión eléctrica recibirá ingresos anuales por US$ 1,06 millones. Intercolombia, filial de ISA, estará a cargo de su ejecución y operación.

El año pasado, lSA se hizo a un proyecto que amplía la presencia de la estatal colombiana en Perú, representará ingresos anuales por US$ 40,6 millones.

El proyecto tendrá una inversión total de referencia de US$ 272,04 millones, una remuneración anual por operación y mantenimiento de US$ 6,83 millones, todo lo cual representará ingresos anuales por US$ 40,60 millones. El período de construcción del proyecto es 46 meses y 30 años de operación y mantenimiento, precisa el informe de ISA.

Este proyecto es resultante del Plan de Transmisión aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, el cual fue previamente desarrollado como parte de sus funciones por el Comité de Operación Económica del Sistema - COES.