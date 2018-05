Hay alternativas aun en los escenarios más duros

Invierta en su paz mental, aunque tenga problemas financieros

Camilo Vega Barbosa / @camilovega0092.

¿Ya olvidó la última vez en la que su principal problema no era de plata? ¿Se desvela constantemente pensando en las deudas? ¿Y su principal tema de conversación son las dificultades financieras? O incluso, ¿ha tenido pensamientos suicidas debido a su difícil situación económica? Si respondió afirmativamente a cualquiera de estas preguntas (sobre todo a la última) sus problemas financieros podrían no ser tan importantes, pues el principal problema que debe enfrentar es su salud mental. (Lea ¿Cómo leer la factura de la tarjeta de crédito)

Puede ser el concepto menos destacado en los libros de finanzas personales, pero es de hecho uno de los más importantes, pues la salud mental es esencial para cualquier persona. Puede ser la diferencia entre poder pensar claramente para encontrar la solución que necesita para esos problemas financieros o hundirse más, o incluso poner su vida en riesgo. (Lea El poder de las monedas podría llevarlo de vacaciones)

Y no es una exageración: de acuerdo con un artículo publicado en la British Journal of Psychiatry”, entre 2008 y 2010, durante los momentos más crudos de la pasada crisis financiera mundial se registraron más de 10.000 suicidios tan sólo en Norteamérica y Europa (analizando 24 países en total). Y, según los investigadores, hay tres principales detonantes de esta mortal ansiedad financiera: el desempleo, las deudas y la combinación de ambas.

Es por eso que en Economía de Bolsillo le mostramos algunos tips para mantener la paz mental.

Reconozca su situación

Es probable que se desvele constantemente o que divague durante el día, pensando una y otra vez en una realidad alterna que no existe: en lo que pudo ser y en lo bueno que sería no estar en su difícil situación. La mejor forma para dejar de mortificarse es aceptar que definitivamente que tiene problemas de plata, reconózcalo sin vergüenza. Es una situación en la que todos pueden caer y de la que se puede salir. Tómelo como un reto a superar, no se deje hundir por los pensamientos negativos.

Viva su nueva vida

Si tiene graves problemas financieros, que le quitan permanentemente el sueño, debe procurar hacer ajustes en su vida. Debe pensar qué puede hacer para acomodar sus gastos a su nueva capacidad económica: buscar un arriendo en otra zona de la ciudad que cueste menos, reducir los gastos hormigas y hacer compras en lugares con mejores precios. No tendrá los mismos lujos, pero son sacrificios que valen la pena con tal de recuperar su tranquilidad. Por lo menos ya no se asustará tanto cuando lleguen los recibos cada mes.

Dese un lujo

Si definitivamente no está recuperando su paz mental tiene sentido, tan económico como psicológico, que haga un gasto para invertir en sí mismo: un viaje no muy caro para relajarse, una tarde en un spa o simplemente darse un gusto. Considérelo una inversión para su salud mental, así podrá recargar baterías y encontrar la claridad que necesita para tomar las decisiones correctas para salir de la difícil situación en la que se encuentra.

Momento para reflexionar

Una de las mejores cosas de tener paz mental es que le permite pensar claramente: debe buscar un espacio de un par de horas cada semana para pensar serena y analíticamente sus próximos movimientos: qué factura o deuda pagar primero, cómo reducir gastos y pasos estratégicos para mejorar su situación financiera. Puede ser válido pagar una asesoría (con tan sólo buscar reparadores de crédito en Google encuentra varios), son $50.000 (o menos) que le pueden cambiar la vida.

Sí hay alternativas

Aun en los escenarios más difíciles hay alternativas legales a las que puede recurrir: desde 2012 existe la Ley de Insolvencia para personas naturales, la cual les permite renegociar sus deudas con sus acreedores antes de que les embarguen el sueldo o los desalojen de su casa, en el caso de un crédito hipotecario. Se trata de una alternativa que sólo se debe usar como último recurso, pues lo dejará muy restringido económicamente y lo limitará en gran medida del sector financiero, por la mala reputación crediticia, por lo que se debe usar cuando las deudas son impagables. (Lea ¿Qué hacer ante las deudas impagables?)

Aunque sea una alternativa drástica, puede ser la única alternativa para que las personas que se encuentren en estado crítico recuperen su paz mental: de acuerdo con la firma Insolvencia Colombia, de los más de 600 casos que ha atendido de personas que se han acogido a la ley (de Insolvencia), el 80 % ha reportado que su situación financiera ha mejorado, el 19 % que siguió igual y un 2 % que empeoró.