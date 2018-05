James será el primer futbolista en tener su propia criptomoneda

James Rodríguez anunció que gracias a un acuerdo firmado con la plataforma SelfSell, tendrá su propia criptomoneda “como un nuevo vehículo para reflejar los valores de su marca y construir relaciones más sólidas con los fans”.

A brand "new me", sponsored and brought by SelfSell, will be activated. Will you guess what it is? Jump to download SelfSell App and join me. @self_sell

Según la compañía, la criptomoneda personalizada, que lleva por nombre JR10, se podrá comprar a partir del 27 de mayo a través de la aplicación. James se convierte así en el primer jugador de fútbol internacional (activo) que entra en el mundo blockchain con su propio activo.

SelfSell destacó que logró un exitoso acuerdo de cooperación estratégica con el centrocampista en del club alemán Bayern Munich, quien es hoy por hoy uno de los jugadores de fútbol más populares del mundo.

