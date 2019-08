Comienza debate del Presupuesto General

Justicia clama por más recursos para 2020

El Espectador

Un primer examen al Presupuesto General de la Nación, por $271,7 billones, que el Gobierno llevó al Congreso, se cumplió en la Comisión Primera del Senado este lunes. El tema principal de la discusión fue la cantidad de recursos proyectados para la justicia y sus apéndices para 2020, y la queja más escuchada fue el bajo presupuesto para las diferentes entidades de la Rama Judicial.

Pese a la ausencia de recursos en el proyecto, la mayoría de senadores coincidieron en que se requiere una reforma a la justicia, pues sus resultados son raquíticos. Al pedido de mayores recursos por parte de los diferentes actores de la justicia colombiana, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, mostró su “telón de fondo” e indicó que para 2020 se proyectan unos ingresos tributarios de $158 billones, de los cuales están comprometidos de forma inamovible cerca de $30 billones para honrar la deuda de la nación, $43 billones para las transferencias a las regiones y otra cifra similar para el pago de pensiones.

“El margen de maniobra para la discusión no es tan amplio como uno quisiera y las dificultades desde el punto de vista fiscal no son pocas en este país”, señaló Carrasquilla, en un escenario donde el verbo más conjugado fue pedir. Dijo que el Gobierno propone un Presupuesto para 2020 que incluye un déficit fiscal más pequeño de lo que se espera para este año. Los recursos para funcionamiento van a crecer 9 % y para inversión se “mantendrán” en $40 billones.

Recordó que en el caso de la Rama Judicial se tiene para este año una apropiación de $4,5 billones, la cual en 2020 tendrá un crecimiento superior al 5 %. Para el Ministerio del Interior, el aumento será del 10 %, y por el lado de la Fiscalía General se pasa de un presupuesto de $4 billones a $4,1 billones, mientras para el Ministerio de Justicia el aumento será del 17 %, pasando de $2,7 billones a $3,1 billones.

Con ese anuncio, el encargado del manejo económico del país les mostró a los representantes del sector justicia la realidad presupuestal del país. Estas cifras serán expuestas en el debate de hoy en las comisiones económicas de Cámara y Senado. “Estamos tratando de incrementar esos recursos con respecto a 2019”, reiteró el funcionario.

En la Comisión Primera de Senado estuvieron representantes de las altas cortes, la Fiscalía General, los ministerios del Interior y de Justicia, Planeación Nacional y la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas.

Iván Leonidas Name, del Partido Verde, y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, están entre los parlamentarios que coinciden en que es necesaria una reforma a la justicia. Precisamente, la senadora del partido del Gobierno criticó el mayor pedido de presupuesto para la justicia cuando la gran tragedia del país es que no existe justicia: “Todavía no tenemos, ni siquiera, la estatura de ser un verdadero Estado de derecho. Somos un preestado. Aquí no hay justicia”, dijo.