Kimberly retira del mercado toallitas para bebés que presentan una bacteria

Redacción Economía.

La empresa Kimberly Clark anunció que retirará cuatro lotes de sus toallitas húmedas para bebés en Colombia: las Huggies limpieza cotidiana (empaque amarillo) y Huggies limpieza efectiva (empaque verde) debido a que los productos presentan la bacteria enterobacter gergoviae, que se puede encontrar en el ambiente y el cuerpo humano.

"Los productos mostraron la presencia de una bacteria que ocurre naturalmente en el cuerpo humano y que no presenta problemas para la salud. Sin embargo, en personas con sistemas inmunes deteriorados puede causar complicaciones. Debido a esto, la compañía decidió el retiro voluntario", explicó la empresa a través de un comunicado.

De acuerdo con un artículo* publicado en el Journal of Applied Microbiology, el enterobacter gergoviae es una bacteria gramnegativa, es decir que no se tiñe de azul o violeta en el examen de laboratorio, a menudo identificada en productos cosméticos mal fabricados o estropeados.

Los lotes que sacaron fueron los: 210719 02- 230719 02- 240719 02 y 030819 02. La compañía indicó que las personas que hayan comprado algún producto de esos lotes podrán regresarlos o cambiarlos por otras toallas sin costo llamando a los siguientes números: 4049046, en Bogotá y 018000512020, en otras ciudades. Por otro lado, la compañía aseguró que los demás productos de otros lotes de producción y de la marca están en perfectas condiciones.

Por el momento, la empresa no reveló la cantidad de productos afectados, los paquetes vendidos o los que se encuentran en bodega hasta que tenga los resultados del trabajo en conjunto que llevan a cabo con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) a quienes, de acuerdo con la compañía, le avisaron con antelación de la presencia de la bacteria.

El Espectador le preguntó a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el caso. Según la entidad, le solicitaron a la empresa que ampliara la información para determinar las acciones que tomaran.

*El artículo se titula "Enterobacter gergoviae membrane modifications are involved in the adaptive response to preservatives used in cosmetic industry" ("Las modificaciones de la membrana de Enterobacter gergoviae están involucradas en la respuesta adaptativa a los conservantes utilizados en la industria cosmética", en español).