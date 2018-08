Liderazgo

La innovación es el factor de supervivencia de las organizaciones

Buscar capital para sostener o hacer crecer un proyecto es uno de los mayores desafíos que enfrentan los emprendedores, y aunque no hay reglas para buscar inversionistas, sí existen algunos temas que se deben tener en cuenta. Por ejemplo ¿Qué habilidades debo tener para que inviertan en el proyecto?, ¿cuáles son las empresas en las que más invierten?, y ¿qué busca un inversionista?, etc.

Para Mauricio Hoyos, empresario y uno de los tiburones de Shark Tank Colombia, el reality televisivo para emprendedores, la primera pregunta que se debería hacer un futuro empresario en el momento de un pitch o presentación de su proyecto es: "¿qué es lo que realmente hace diferente a mi empresa? La respuesta será la innovación y eso es lo que buscan los inversionistas”.

Durante los últimos años, en el mundo empresarial el tema de la innovación se ha convertido en un aspecto fundamental. “Un emprendimiento debe ir de la mano de ideas innovadoras, estas se convierten en la mejor manera de solucionar una necesidad. El factor innovación no debe ir separado del emprendedor”, afirma Ricardo Leyva, experto en marketing digital y tiburón de Shark Tank Colombia.

No es necesario realizar un cambio gigante en el emprendimiento para innovar, son los pequeños cambios los que le dan el toque innovador, asegura el experto.

Otro de los temas que se deben tener en cuenta para conseguir capital, es la manera como se presenta el proyecto ante los inversionistas. “La clave para lograr un buen inversor es exponer de forma adecuada el emprendimiento. Primero explicar el problema que esté posee, luego la forma cómo se podría solucionar y finalmente, lo que se necesita para dar solución y el punto al que se quiere llegar”, explica Hoyos.

Por su parte, Juan David Castaño, vicepresidente de Fortalecimiento empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, cree que la buena presentación, aunque puede jugar a favor del emprendedor, no es lo más importante. “Desenvolverse bien ante los posibles inversionistas es necesario, pues estos no necesariamente conocen el sector o no pueden entender completamente el modelo de negocio. Lo que si se hace urgente es tener un muy buen modelo de negocio, es decir, una muy buena idea de negocio y que sepan cómo monetizar, comercializar, vender y de esa manera, tener ingresos”.

Castaño agrega que los inversionistas ven atractivas aquellas ideas que desde el principio responden a una necesidad real identificada, y que “además, ofrezcan una solución de forma novedosa”. “Cuando usted busca cambiar o cubrir una necesidad, su emprendimiento o idea de negocio va a tener más resultados positivos”, confirma Ricardo Leyva.

La aptitud y la actitud también son fundamentales, no solo para conseguir capital, sino también para iniciar con un emprendimiento. “La aptitud en el emprendedor le permitirá conseguir un buen negocio, y la actitud le ayudará a realizar varios negocios”, según explica Leonardo Wehe, empresario creador de Medihealth.

¿Cuál es el estado óptimo para invertir, en el caso de inversores?

Los inversionistas también se cuestionan a la hora de poner capital sobre una idea de negocio. Y entre las principales preguntas se encuentra ¿cuál debería ser el estado de la organización para poder invertir?

Para Leonardo Wehe es un tema de gustos y de riesgos. “Todo depende en lo que quiera invertir, en lo que le sea más atractivo. También, en la cantidad de dinero que quiera invertir, pues no se puede invertir lo mismo en todas las empresas, y por último, lo que esté dispuesto a perder, pues no solo es invertir por invertir”.

Hay inversionistas que se dejan llevar más por la situación de la empresa, que por la cantidad de dinero que posean. “No hay que encasillar el monto ideal de la inversión, lo que toca mirar es que el emprendimiento tenga forma de crecer y satisfacer una necesidad. Así mismo, el emprendedor debería mirar si su futuro inversionista, le permitirá cubrir o solucionar los problemas que tiene su empresa”.

Empresas en Colombia

En Colombia se crean aproximadamente 70.000 empresas por año, según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá. De esas organizaciones se pueden identificar tres causas principales por las que fracasan:

-Los creadores de empresa no conocían el producto o servicio al que se estaban enfrentando.

-Los líderes empresariales no incorporan buenas prácticas de gestión empresarial, eso se refleja tanto en temas administrativos como financieros.

-Las organizaciones no terminan consiguiendo la plata para financiar su plan de negocio.

Entidades como la Cámara de Comercio tienen portafolios de servicios integrales para acompañar a las empresas, para que en su proceso de creación y crecimiento incorporen buenas prácticas de gestión en su día a día y cumplan con lo necesario.

