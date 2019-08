La maleta transparente que enfrenta a Totto con dos estudiantes de Medellín

Aunque la nueva colección de Totto, lanzada el 20 de julio, Día de la Independencia, buscaba cambiar los prejuicios que se tienen sobre los colombianos al momento de migrar en los aeropuertos, las cosas no resultaron bien. Primero, los usuarios de las redes sociales criticaron la publicidad protagonizada por Mariana Pajón con el lema “Soy colombiano y no tengo nada que esconder” porque, según decían, en vez de quitar un estigma, lo reforzaba.

Respecto a la ejecución de la campaña, Camilo Guerrero Villegas, profesor de Fashion Law en LCI Bogotá, afirmó que es una estrategia que resulta “confusa y ambigua”, pues refuerza los imaginarios que durante años se han construido sobre las mujeres mulas. “Hay un error de ejecución. Suelo compartir que ‘una buena idea mal ejecutada, es una pésima idea’”.

Sin embargo, a esa polémica se sumó una más grave que involucra un supuesto caso de plagio. La denuncia fue realizada por Camilo Muñoz en sus redes sociales mediante una imagen que decía: “En 2017 nos ganamos ‘La prepa’ en la Universidad de Medellín junto a la Escuelita de Creativos de Buenos Aires, con esta campaña: ‘Nada que esconder’ que fue publicada en Behance en 2018”. La publicación estaba acompañada por fotos de una maleta transparente idéntica a la de la campaña de Totto, pero que, asegura, creó hace dos años junto a Camila Arango. (Vea aquí el link del trabajo de los estudiantes)

Los usuarios empezaron a cuestionar y pedir una explicación sobre la campaña realizada por la empresa Asylum para Totto, marca colombiana reconocida por sus morrales, maletas de viaje y billeteras. Asylum es una agencia digital, creada por Eitan Shoval y que tiene como socios a Michel Edery y a Natan Lustgarten, quienes en entrevista con El Espectador expusieron su posición sobre la controversia.

De acuerdo con la compañía, la confusión se trató de una “coincidencia creativa”. Totto, por su parte, envío a este diario un comunicado en el que explicó que la maleta transparente era un “símbolo de que los colombianos no tenemos nada que ocultar”. Sin embargo, tras lo sucedido decidió suspenderla. “Hemos suspendido la campaña dado que un grupo de estudiantes considera que tiene similitudes con un trabajo que ellos realizaron”.

Además, “le hemos solicitado a la agencia que revise con el grupo de estudiantes el proceso que se siguió, para evitar que en el futuro se presenten situaciones similares”.

"Lo que sucedió con Totto es un desafortunado acontecimiento. Somos una agencia con 11 años en el mercado. Somos gente seria, emprendedora, trabajadora, hemos logrado crear una empresa internacional. Hemos gozado de un buen nombre, es la primera vez que nos enfrentamos a un problema como estos. No tenemos ninguna necesidad de copiar, pues tenemos un equipo creativo", aseveró Eitan Shoval.

El profesor Guerrero explicó que, “la agencia puede decir que es una ´coincidencia creativa’, pero si la realidad de fondo corresponde a una idea que no nace de ellos, no pueden afirmar eso. Los estudiantes son parte de una cadena en el mundo del mercadeo y, la agencia no puede salir a decir que la inspiración está en el aire y que coincidieron”.

Por otro lado, aseveró que Totto no puede lavarse las manos y descargar la responsabilidad en la agencia. “La marca siempre va a ser responsable porque más allá de que tú contrates y deposites la confianza para manejar ciertos temas creativos a una agencia, la marca siempre debe responder”.

Respecto al proceso creativo, Asylum explicó que en 2018 Totto los invitó a participar en una licitación en el marco de la frase "Dilo todo", de la empresa de maletas que invita a la gente a que se exprese sin tapujos. En ese proceso, según cuentan, surge la idea de la Colección de la Transparencia, con la que buscaban generar un nuevo impacto mediante las llamadas "maletas honestas". Sin embargo, la licitación quedó en pausa.

Tras lo que sucedió con los cantantes Mike Bahía y Greeicy Rendón, a quienes los retuvieron en el aeropuerto de Lima, Perú, después de cancelar su presentación en el Urban Latin Fest, que se realizó el 16 de marzo en la capital peruana y de que en abril le sucediera algo similar a Mariana Pajón en el aeropuerto de Mendoza, Argentina, la agencia se volvió a acercar a Totto.

"Primero, fue un proceso creativo interno y después un proceso largo entre las dos empresas. Trabajamos en lluvia de ideas y luego se convirtió en lo que fue la campaña que salió al aire", mencionaron. "Es muy típico y normal que exista una coincidencia creativa. No es la primera vez que sucede esto en el mundo de la publicidad", agregó Michel Edery.

Por eso, la compañía invitó a las miles de personas que los han atacado en redes sociales a que investiguen sobre su trayectoria y casos de éxito, antes de acusarlos de plagio.

Tras la polémica, el primer contacto que tuvieron Camilo Muñoz y la agencia Asylum fue desastroso. Muñoz les envío un mensaje contándoles sobre la similitud que encontró entre las maletas y preguntándoles sobre el proceso creativo. Sin embargo, le respondieron lo siguiente: “Camilo, nuestros procesos creativos son confidenciales. Felicitaciones por su premio. Saludos”.

Asylum explicó que se trató de un malentendido y que la persona que respondió el mensaje lleva tan solo unas semanas en la compañía y que no estaba enterado de la situación. En otro intento de contacto, según contó Muñoz en sus redes sociales, "la agencia que trabaja para Totto se comunicó conmigo y estoy a la espera de que me presenten una documentación que justifique su proceso". Por eso decidió ocultar la publicación mientras escuchar la explicación de la agencia.

"Nosotros estamos abiertos a mostrar el proceso creativo, el caso inicial, el video, los ajustes. Estamos abiertos a mostrar que hubo un proceso creativo legítimo", puntualizó la agencia.

Las maletas transparentes ya habían salido al mercado

En junio de 2018, Rimowa, un fabricante de equipajes de alta calidad, en colaboración con la firma italiana de moda Off-White, lanzaron una maleta fabricada en plástico transparente.

La agencia también manifestó que las maletas transparentes no son algo novedoso ni inventado por ellos. Además, agregaron que, "la maleta no se parece. El caso que presenta el estudiante usa imágenes de referencia. La maleta de la campaña salió gracias al departamento de innovación de Totto". Creen que, en realidad, lo que desató la polémica fue la frase que acompaña la publicidad.

Camilo Guerrero también invitó a que desde la academia se refuerce el respeto por las creaciones ajenas y resaltó la importancia de que los consumidores estén pendientes de las buenas prácticas exigiendo a las empresas transparencia.

Por el momento, Muñoz se está asesorando por expertos para saber cómo proceder. Quisimos hablar con el joven para conocer más detalles, pero al momento de la publicación de este artículo, no fue posible. Por su parte, tanto la agencia como Totto están prestos para ofrecer detalles de su proceso creativo.