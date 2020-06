El acceso a internet hoy ronda el 50 %

“La meta es tener 70 % de hogares conectados”: Karen Abudinen, ministra TIC

María Alejandra Medina C.

Karen Abudinen, exconsejera para las Regiones de este gobierno, se posesionó como ministra TIC en mayo pasado, en plena crisis por el coronavirus. Llegó tras la renuncia de Sylvia Constaín, quien estuvo al frente de procesos neurálgicos para el país, como la subasta de espectro para comunicaciones móviles de 4G, llevada a cabo en diciembre pasado, y la selección del operador del dominio .co.

En esta entrevista, Abudinen habla de sus prioridades como ministra, de cómo hará seguimiento a los resultados de estos procesos y sobre su punto de vista frente a las polémicas que los han rodeado. Por ejemplo: la no asignación de uno de los bloques de espectro al nuevo operador, Partners, por un “error” que le costó $42.000 millones a la firma, equivalentes a la garantía por la oferta que no cumplió y que, según la ministra, ya fue desembolsada.

También, habló sobre el nuevo contrato de operación del dominio, firmado a cinco años con .CO Internet SAS, empresa que venía administrándolo desde 2010 y que, por su rechazo inicial a la licitación de la que finalmente salió ganadora, demandó al Estado.

Se acaba de disminuir el porcentaje de contraprestación que los proveedores de redes y telecomunicaciones le dan a la nación. ¿Por qué y cómo va a impactar la cantidad de recursos que recibe el Fondo de las TIC?

Luego de tener estudios técnicos, nos dimos cuenta de que el sector se está comportando muy bien y bajar la contraprestación a 1,9 % (antes estaba en 2,2 % sobre los ingresos brutos de las empresas) no significa reducir los recursos. De hecho, con la subasta (de espectro) el fondo va a recibir unos recursos muy importantes. Queríamos decirles a los operadores que tienen el compromiso de mejorar la calidad de los servicios y sacar planes competitivos en el mercado, a los que la gente en esta época pueda acceder, porque la necesitamos conectada, pero también darles este alivio financiero, porque lo necesitan. El Fondo el año pasado recibía $1 billón. A partir de 2020, a pesar de la reducción de la contraprestación, recibirá $1,4 billones anuales. Vamos a tener un año de aquí a cuatro años en que recibirá casi $1,6 billones. Estamos creciendo en un 40 % y de esa manera podemos seguir invirtiendo y el sector puede seguir invirtiendo en conectividad y en nuevas ofertas competitivas en el mercado.

¿Cuáles serán los proyectos de conectividad prioritarios?

Primero, ejecutar las 3.658 localidades rurales, de las más apartadas, que fueron entregadas en la subasta; es decir, que tengan internet. Lo segundo: los nuevos 500.000 hogares conectados de estratos 1 y 2, subsidiados: el Gobierno paga $40.000 por hogar y el beneficiario solo paga $8.000. Tercero: vamos a sacar la subasta inversa de las 10.000 escuelas que estarán conectadas hasta 2030. Cuarto: las zonas digitales tanto urbanas como rurales, que hoy son 1.700. La meta al final es llegar al 70 % de los hogares colombianos conectados.

¿Y sobre transformación digital?

Está la formación en desarrollo de “software” para 100.000 jóvenes, eso lo estamos haciendo con las mismas empresas que requieren a la gente; es un currículum especializado, hecho a la medida y escogiendo a los mejores jóvenes en conocimiento matemático, no solo para prestar el servicio en Colombia, sino exportarlo. El segundo: tiendas virtuales para que Colombia pueda tener una red de pymes, que no tienen cómo vender sus productos, para conectar la oferta con la demanda, y tercero: digitalización del sector justicia, expediente judicial y la carpeta ciudadana.

Lo de los 10.000 centros digitales es uno de los más grandes proyectos. ¿En qué va?

Cuando llegué tomé la decisión de dividirlo. No se podía hacer un único proceso, porque no nos podíamos arriesgar a que un solo operador se gane una licitación tan grande. En este momento estamos estructurando para dividirlo en dos procesos. El 95 % de estos centros estarían en escuelas rurales. Estimamos que el proceso estará abierto a finales de agosto.

Sobre la subasta de espectro: ¿todos los asignatarios ya presentaron todos los requisitos necesarios?

En el primer año, nuestra meta es llegar a 954 localidades conectadas (de las 3.658); el segundo año, 831; el tercero, 820; el cuarto, 553, y el último, a 500. Los operadores nos tienen que estar enviando en las próximas semanas el plan de trabajo de cómo se llevará a cabo esta expansión en todas las localidades. Tigo me presentó su plan de trabajo y a principios de agosto estamos esperando que Partners (nuevo operador) y Comcel (Claro) también nos lo entreguen. No se han dado plazos adicionales, a pesar del COVID-19. Partners ya pagó su obligación por $42.000 millones.

¿Cuándo?

El último día de plazo. Se tenía que surtir los procesos legales, tenían que cumplir y lo hicieron.

¿En qué invertirán esos recursos?

En conectividad, todo lo que tengamos lo queremos invertir en los proyectos estratégicos que tenemos. Dentro de esos también están las herramientas tecnológicas; es decir, conectividad con sentido, porque de nada me sirve llevar conectividad si la gente no tiene las herramientas o los recursos. Por eso, programas como el de los 500.000 nuevos hogares conectados.

¿Cómo van los planes de la subasta 5G?

En 5G hicimos los planes piloto, que se lo ganó Movistar con la Secretaría de Salud. Ahí se identifica la temperatura (corporal de las personas que entran a la entidad) y que tengan tapabocas. Se presentaron también Claro, ETB e ITIC. Lo importante es que podamos ver que es efectivo para luego poder tener una política clara y establecida en temas de 5G.

Sobre otro de los procesos más importantes, el del dominio .co, ¿qué encontró a su llegada al Ministerio?

Eso ya estaba adjudicado, lo que hacía falta era la firma del contrato. Contra la adjudicación no cabe revocatoria. Hice la vigilancia, revisé la documentación y el comité evaluador siguió recomendando la firma. Julio Villarreal, uno de los matemáticos más importantes del país, hizo la revisión de la fórmula matemática y dijo que todo había estado en los lineamientos correctos. El Ministerio atiende la recomendación del comité y los asesores externos. Ahora nos queda hacer la supervisión y vigilancia estricta y rigurosa, con un equipo de expertos dedicados exclusivamente a la gobernanza de internet y capacidad de administrar el dominio. Le pedimos a la Procuraduría acompañamiento en la vigilancia preventiva de la ejecución del contrato. El reto es vigilar que se cumplan los términos y condiciones del contrato.

Pero fue la misma Procuraduría la que tenía reparos sobre la firma del contrato. ¿Por qué se firmó a pesar de las observaciones?

Porque no hay una coadministración, y ya viendo las recomendaciones de los expertos y el comité evaluador se hizo la firma del contrato. Sin embargo, respeto a la Procuraduría, al procurador y las independencias de cada una de las entidades.

¿Por qué contratar con una empresa que tiene demandado al Estado?

Las empresas pueden demandar al Estado y eso no es una exclusión para presentarse a procesos. La ley hay que cumplirla. Podemos decir que vamos a recibir un valor superior a lo que está recibiendo el país: 81 % (el operador se queda con el 19 %); es importante decirlo. Colombia antes recibía entre 6 % y 7 %. Pasamos de eso a 81 %. Esto implica más recursos para el Fondo TIC y más inversión para el sector.

El plazo para el apagón analógico se extendió. ¿Cómo van en el cronograma? ¿Se cumplirá?

El 31 de diciembre de 2022 sigue siendo la fecha límite para el cese de emisión análoga (de TV). Estamos trabajando para eso. El detalle del plan de trabajo los técnicos me lo quedaron de presentar.

¿Cómo fue que el presidente le pidió asumir el reto del Ministerio TIC y cómo lo recibió?

El presidente me ha dado todas las oportunidades alrededor del Gobierno. Creo que se dio cuenta de que como consejera había conocido y tenido buena relación con los alcaldes y gobernadores, y eso iba a permitir un despliegue con mayor rapidez, unión y trabajo en equipo. El éxito de un ministro es trabajar desde el Gobierno nacional con las regiones. Hice con él los talleres Construyendo País y eso me permitió ir a cada región de Colombia y sentir la necesidad de lo que es estar y no estar conectado, y la conectividad es equidad.