La OCDE ve señales de desaceleración en la economía de sus países miembros

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anunció hoy que ha detectado señales de desaceleración en el crecimiento económico de sus miembros en su conjunto, al igual que en la eurozona.

Lea también: Tan cerca y tan lejos de la OCDE: ¿para qué sirve entrar al "club de los países ricos?"

Sus indicadores compuestos avanzados, que reflejan por anticipado inflexiones en el ciclo económico, señalan que estos se situaron en la OCDE en los 99,8 puntos en junio, por debajo del nivel de 100 que marca la media de largo plazo y una décima menos que en mayo.

En la zona euro, los indicadores de junio también bajaron una décima, hasta los 99,9 puntos, mismo descenso y nivel que en las siete principales economías del mundo (Canadá, Francia, Japón, Alemania, Italia, el Reino Unido y EEUU).

Composite leading indicators are pointing tentatively to easing #growth momentum in the OECD area.#Stats by country ️ https://t.co/qpZwHlhUjr pic.twitter.com/OBM9LtTUpX