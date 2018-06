La puja por regular la tarifa administrativa

El cobro es obligatorio en los tiquetes aéreos

La tarifa administrativa es un cobro obligatorio no reembolsable (es decir, no está sujeto a devolución por ningún concepto) que se incluye dentro de un tiquete de avión para cubrir los costos administrativos que implica la expedición del mismo, además del servicio de asesoría de quienes participan en la compra.

Esta figura, que no tiene naturaleza fiscal, entró en vigor el 1° de noviembre de 2006 y su aplicación quedó detallada en la Resolución 3596. Sin embargo, el artículo cuarto de esta norma ha sido, y continúa siendo la manzana de la discordia entre agencias de turismo y las compañías aéreas: establece que el cobro de la tarifa es obligatorio en ventas directas de las aerolíneas (incluyendo call center), agencias de viajes y otros intermediarios, pero en canales digitales es voluntario y flexible. De hecho, actualmente la mayoría de las aerolíneas y de las agencias no la cobran en sus plataformas en línea.

Por años, la industria del turismo ha debatido alrededor de si el sobrecargo puede ser visto como un subsidio a las agencias de viajes o si es un valor del tiquete aéreo. Desde la iniciativa privada se ha revisado este cobro y se han interpuesto recursos de ley, pero ningún argumento ha tenido el peso para desmontarlo.

El Gobierno es consciente de que este es un tema sensible de discusión entre aerolíneas y agencias de viaje, que se remonta al momento mismo en que fue definido.

En abril de 2010, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) publicó un informe en el que ponía en conocimiento “una situación de desequilibrio derivada de la no aplicación por las aerolíneas de la tarifa administrativa, en ventas propias directas vía internet y otros canales”.

Los argumentos se soportaban en un estudio del exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, que habla de una falla de mercado que pretendía eliminar a la agencia de viajes como intermediario (y competencia) a punta de reducción de precios en los tiquetes. También se respaldaban en cifras de la disminución del 45 % de las ventas de las agencias de viajes en 2009 en Colombia y se sugería que éstas se habían trasladado a ventas directas de aerolíneas vía internet, en las que no se cobra la tarifa administrativa.

Pero en ocho años muchas cosas han cambiado, especialmente en cuanto a la aparición y participación de nuevos actores en la cadena, como los metabuscadores y el acceso masivo a internet.

Hoy, la presidenta de Anato, Paula Cortés Calle, dice que no hay sobre la mesa ninguna discusión referente a la tarifa administrativa, “de hecho, se cobra de manera presencial tanto por las aerolíneas como por las agencias de viaje de acuerdo con unas tablas de valores fijos nacionales e internacionales”.

Actualmente, muchas agencias que también venden tiquetes por internet cobran, o no, la tarifa administrativa, dependiendo de la coyuntura y de la demanda.

Ahora, acá hay que considerar que la mayoría de las agencias sólo expiden boletos, es decir, viven de la tarifa administrativa. “El 85 % de las agencias son mipymes y dependen de este cargo, es el sustento principal de su ingreso”, dice Cortés.

Colombia es el único país que tiene una tarifa (fee) de cobro obligatoria para la expedición de los boletos regulada por la ley, según Anato. Esta compensación se ideó a mediados de la década pasada, después de años de negociaciones, cuando la industria aérea pasaba por un momento difícil y la mayor aerolínea del país se sometía a una ley de quiebras.

Las agencias accedieron a reducir gradualmente la comisión sobre las ventas de 10 a 1 % (lo mínimo que existe en Colombia para tener un contrato) y terminar los acuerdos contractuales existentes. “Se logró minimizar el impacto para las aerolíneas en el pago de la comisión y ese valor se le trasladó al consumidor por medio de la tarifa administrativa, como en el resto del mundo”, explicó Cortés.

La posición del gremio es que por la expedición de un boleto hay un cargo adicional en todo el mundo, “todas las aerolíneas y las agencias de viaje cobran por la intermediación, no puede haber un contrato comercial si no hay una remuneración, es ilógico que uno trabaje para venderle la marca a alguien y no tenga ninguna contraprestación comercial”.

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés), “a escala mundial, las comisiones por servicios cobradas por las agencias de viajes se han convertido en la fuente primaria de ingresos para la mayoría de ellas”.

Cifras del plan de facturación y liquidación de IATA, más conocido por su sigla en inglés, BSP (Billing and Settlement Plan), dan cuenta de que entre enero y marzo de 2018, las agencias vendieron US$191,9 millones, lo que representó un crecimiento de 11,15 % frente al mismo periodo de 2017. En el caso de Colombia, durante este lapso las ventas aumentaron en 8,67 %, al compararse con los mismos meses del pasado año, pasando de vender $505.000 millones en 2017 a $549.000 millones en 2018.

La tarifa administrativa es fijada por la Aeronáutica Civil y se incrementa cada año de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para 2018, el ajuste al alza fue de 4,09 % y se aplica de la siguiente forma: en tiquetes nacionales es de $29.100 para un trayecto (sólo ida) y $52.800 para doble trayecto (ida y regreso); en tiquetes internacionales es de US$15 para billetes cuyo precio sea menor a US$354 y se incrementa gradualmente hasta US$95 para billetes de más de US$944. En cualquier caso, sobre esta tarifa aplica un IVA de 19 %.

En otros países, la tarifa administrativa se aplica de manera similar y tiene un precio promedio de US$30. Esta suele ser flexible con las políticas de las aerolíneas, por lo que algunas como Wizz (firma húngara de bajo costo) la cobran en todos sus canales, otras como Ryanair (irlandesa de bajo costo) la incluyen en pagos con tarjeta y otras, como Copa Airlines, eximen a sus pasajeros VIP, a grupos y menores viajando solos. Además, en la mayoría de los países de Europa es reembolsable.

Para María Lara, directora de Asuntos Corporativos de Latam, “cuando la agencia cumple un rol muy importante en la venta del tiquete, tener un cargo encarece la adquisición de un tiquete”.

La experiencia de Lara la hace afirmar que mientras las agencias de otros países se han transformado para brindar una mayor asesoría en toda la experiencia de viaje, en Colombia todavía existe la particularidad de que el servicio y la apuesta está en vender tiquetes, “son parte importante de sus ingresos”.

Alejandro Jaramillo, jefe de revenue management de Satena explica que es una ventaja para los viajeros comprar a través de la página web directamente porque se ahorran ese cargo. De hecho, por este canal la aerolínea vende el 50 % de sus tiquetes. “Tenemos claro que el pasajero busca la tarifa más económica, para ofrecerles esa flexibilidad es necesario incentivar el canal web, que el pasajero vea la diferencia”.

La política de Avianca, por su parte, es que las ventas por canales digitales, como la página web y la aplicación, no incluyen tarifa administrativa, pero ésta sí se suma a los tiquetes emitidos desde el call center y las oficinas “porque hay personas de la aerolínea involucradas en el proceso que le facilitan la compra a los clientes”.

Por el contrario, Wingo es una de las aerolíneas que cobra tarifa administrativa también para compras desde la página web, su canal principal de ventas. Catalina Bretón, líder general de Wingo, aseguró que la medida se adoptó porque la compañía sólo tiene dos canales (call center y web) “que necesitamos mantener y mejorar todo el tiempo”. Aún con el cargo extra están seguros de tener la oferta más barata del mercado, “lo importante es que el viajero sepa hacer la elección, creemos que debemos ser transparentes y desagregar los costos para que la persona decida; así que estamos cómodos con lo que estamos cobrando”.