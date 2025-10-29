La Reserva Federal baja tasas por segunda vez y pone fin a la reducción de balance

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Foto: EFE - SHAWN THEW

Los responsables de la Reserva Federal anunciaron su segunda bajada consecutiva de los tipos de interés para apoyar un mercado laboral en desaceleración, y afirmaron que dejarían de reducir la cartera de activos del banco central el 1 de diciembre.

En su comunicado posterior a la reunión, los responsables de la Fed reiteraron este miércoles su valoración de que “el crecimiento del empleo se ha ralentizado” y afirmaron que “los riesgos para el empleo han aumentado en los últimos meses”.

Los responsables calificaron el crecimiento económico de “moderado” y afirmaron que la inflación “ha aumentado desde principios de año y se mantiene algo elevada”.

El Comité Federal de Mercado Abierto votó por 10 votos a 2 a favor de reducir en un cuarto de punto porcentual el rango objetivo para el tipo de interés de los fondos federales, hasta situarlo entre el 3,75 % y el 4 %.

Los responsables de la Fed de ambos extremos del espectro político se opusieron a la decisión. El gobernador Stephen Miran, que se incorporó al banco central el mes pasado y se encuentra en excedencia sin sueldo de su cargo como presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, volvió a mostrar su desacuerdo y se decantó por una reducción mayor, de medio punto. El presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, afirmó que prefería no recortar los tipos en absoluto, después de apoyar la reducción de tipos del mes pasado.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá una rueda de prensa a las 14:30 horas en Washington.

Los responsables de la Fed bajaron los tipos el mes pasado por primera vez este año, después de que una notable desaceleración en la contratación suscitara preocupaciones sobre la fragilidad del mercado laboral.

La medida del miércoles era ampliamente esperada después de que Powell dijera a principios de mes que el empleo podría debilitarse aún más. Según él, nuevas caídas en las ofertas de empleo “podrían muy bien reflejarse en el desempleo”.

Sin embargo, los responsables de la Fed están divididos sobre cuánto más se debe flexibilizar. Varios responsables políticos han advertido contra una reducción demasiado rápida de los costes de los préstamos, ya que la inflación sigue por encima del objetivo del 2 % de la Fed.

Las previsiones de tipos publicadas el mes pasado mostraban que 9 de los 19 responsables políticos no esperaban más de una reducción adicional de los tipos este año tras el recorte del mes pasado, incluidos siete que preferían no tomar más medidas en 2025.

La declaración reconocía el hecho de que el actual cierre del Gobierno ha limitado su acceso a los datos económicos. Al describir el mercado laboral, los funcionarios hicieron referencia a la tasa de desempleo “hasta agosto”.

La labor de la Fed se está volviendo cada vez más difícil, ya que los funcionarios se ven obligados a tomar decisiones políticas sin disponer de la mayor parte de los datos económicos en los que suelen basarse. El cierre ha congelado o retrasado la recopilación y publicación de informes que siguen la evolución del mercado laboral, los precios, el gasto y otros indicadores clave.

Sin embargo, los responsables políticos recibieron la semana pasada un informe retrasado sobre el índice de precios al consumo. Este mostraba que la inflación subyacente había aumentado en septiembre al ritmo más lento en tres meses. Es probable que las cifras fueran bien recibidas por los funcionarios preocupados por las presiones sobre los precios, pero aún así mostraban que la inflación subyacente había aumentado un 3 % con respecto al año anterior, muy por encima del objetivo de la Fed.

Balance

La Fed anunció que dejaría de reducir su cartera de activos a partir del 1 de diciembre, poniendo fin a un proceso que comenzó en 2022. Desde entonces, la Fed ha vendido más de 2 billones de dólares en bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas, lo que ha reducido el balance por debajo de los 6,6 billones de dólares, su tamaño más pequeño desde 2020.

El banco central estadounidense realizó compras de activos por valor de billones de dólares para apoyar la economía tras la pandemia, después de reducir su tipo de interés de referencia hasta casi cero.

Acciones en verde

Wall Street dejó atrás las preocupaciones sobre las elevadas valoraciones, y las acciones alcanzaron máximos históricos gracias a que otra bajada de tipos de la Reserva Federal reforzó las perspectivas de beneficios empresariales y las acciones tecnológicas se recuperaron. Los bonos cayeron.

Las acciones mantuvieron sus ganancias tras la esperada reducción de la Fed, y los responsables también decidieron dejar de reducir la cartera de activos del banco central el 1 de diciembre. Los operadores se preparan ahora para la rueda de prensa del presidente Jerome Powell, en medio de las expectativas de que ofrecerá pocas orientaciones, ya que la creciente división entre los responsables políticos difumina el camino a seguir.

Un nuevo avance tecnológico impulsó al S&P 500 al alza por quinto día consecutivo, lo que sitúa al índice en camino de alcanzar su racha más larga de ganancias mensuales desde 2021. Aunque ha habido preocupaciones sobre la reducción de la amplitud que podría poner en peligro la subida a corto plazo, las apuestas por la inteligencia artificial siguieron impulsando a las megacapitalizaciones.

Nvidia Corp. alcanzó los USD 5 billones cuando el presidente Donald Trump dijo que discutirá los procesadores Blackwell con Xi Jinping, de China. Las novedades sobre la IA son lo que más desean ver los inversores de los gigantes tecnológicos, con Microsoft Corp., Alphabet Inc. y Meta Platforms Inc. presentando sus resultados tras el cierre de la bolsa.

El S&P 500 superó los 6.900 puntos. Aunque la tecnología volvió a liderar las ganancias, unas 300 acciones cayeron. Nvidia subió un 3 %. Microsoft afirmó que algunos usuarios están teniendo problemas para acceder a su suite de aplicaciones empresariales y juegos.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años subió tres puntos básicos, hasta el 3,52 %. El dólar fluctuó. El oro subió.

