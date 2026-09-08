“La ruta se endereza o nos vamos a pique”: Fedesarrollo sobre presupuesto y situación fiscal

Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, analiza en esta entrevista las preocupaciones que deja el presupuesto de 2027, que el Gobierno de De la Espriella radicó por COP 634,9 billones. También plantea cuáles son los caminos que tiene Colombia para mejorar sus cuentas fiscales y explica las ocho hojas de ruta que Fedesarrollo presentó al nuevo Gobierno en temas clave como el frente fiscal, energía, salud y seguridad.

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Se ven preocupantes y no están lo suficientemente claras todavía. Con el presupuesto que el Gobierno le entregó al Congreso hay más preguntas que respuestas: es saludable sincerar el tamaño del hueco, pero queda un sinsabor. Tenemos que dar un compás de espera, tener paciencia con la nueva administración que se encontró con un problema muy grande, pero estamos expectantes porque el déficit es muy alto y no sabemos cómo se va a financiar.

El presupuesto presenta un recorte de ingresos de cerca de 1 % del PIB y suma 2 % en intereses que no estaban bien contabilizados, aparentemente. Con esa cifra, tendríamos un déficit fiscal de 9,4 % en 2027. El Gobierno anunció una ley de rescate con la que llevaría el déficit fiscal a 7 %, que igual es un nivel complicado. Cuando un país tiene sus finanzas desordenadas, el mercado castiga. En este momento, se estima que uno de cada tres pesos de recaudo se está yendo en intereses de la deuda.

Habría sido ideal que el Gobierno presentara el gasto por bloques. En el sector salud y en el sector energético había deudas pendientes que es necesario resolver pronto y eso, por ejemplo, no lo veo por ninguna parte. Tenemos un problema de seguridad que está siendo un desafío para el desarrollo y para la inversión, pero no hay ningún gasto adicional en el presupuesto para atender el tema.

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Los analistas ya habían advertido que el déficit fiscal del próximo año sería mayor, pero no se esperaba un hueco tan grande. ¿Qué faltaba incluir en esas cuentas?

Habíamos advertido que el déficit era probablemente más grande por las deudas de Air-e, el rezago en el pago de subsidios a las distribuidoras, las deudas del sector de la salud con los gobiernos subnacionales y el tema de seguridad. Pero lo que nadie tenía claro es que los intereses estaban mal contabilizados o que no los conocíamos.

Además no entendemos por qué los ingresos caen 1 %. La verdad, la preocupación es grande: incluso si todo sale bien para el Gobierno, en términos del plan anunciado vamos a tener un déficit del orden de 7 %. Debemos converger a un acuerdo para lograr las eficiencias de gasto que sean posibles, recortar las “arandelas”, pero también pensar desde el lado de los ingresos.

No tenemos la información completa porque solo tenemos los datos de un año. Entonces, falta que el Gobierno nos cuente cómo va a financiar el presupuesto que presentó y cómo se ve la senda de disciplina fiscal en los próximos cuatro años.

Para 2027, ¿parece viable lograr el ajuste sin nuevos ingresos?

No creo. Pero hay maneras de pensar los ingresos: una vía es aumentar los impuestos, pero otra es sanear la base sobre la que se tributa. En el caso del IVA hay una cantidad de servicios y de bienes que están totalmente exentos o que tienen tasas reducidas. Perdemos cerca de seis puntos del PIB en recaudo por tener la base “agujereada”. Si se eliminan las exenciones y se establece una estrategia para compensar a las familias más pobres, habría una fuente de recaudo grande. La efectividad del IVA en Colombia es de 37 % versus 56 % en los países de la OCDE.

Hay una reforma pendiente grande sobre el tratamiento tributario del sector productivo, que es malsano y no facilita el crecimiento. Pero hasta que no ordenemos la casa completa, trataría de postergar el momento de ordenar la tributación del sector productivo para poder hacerlo bien y no con tratamientos especiales.

Y desde el enfoque del gasto: ¿qué tan fácil es recortar?

Mucho del aumento en gasto de los últimos años viene del “contrato social”: pensiones, salud, transferencias en el Sistema General de Participaciones. Vemos que una parte del gasto, que no suma más de COP 20 billones, tiene un espacio de mayor discrecionalidad, lo que generalmente se conoce como “otras transferencias”. Falta conocer qué está pensando el Gobierno porque se anunció un recorte de COP 45 billones en un solo año y, francamente, todavía no vemos cómo puede ocurrir.

Uno podría, por ejemplo, pensar en focalizar mejor los subsidios a los servicios públicos domiciliarios, pero para ese tipo de ajustes se requiere ley y una reflexión cuidadosa. Espero que en la ley fiscal o en la ley de rescate económico el Gobierno evite incluir ajustes en diseños regulatorios que no se pueden hacer de un brochazo.

A esta compleja situación fiscal se sumó el terremoto. ¿En este momento está claro de dónde saldrá la plata?

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El ministro de Hacienda ha dicho que en el presupuesto hay una partida de COP 4 billones que se va a destinar para transferencias a las personas damnificadas y que se espera que la reconstrucción corra por cuenta del sector privado. Eso me preocupa, porque si bien el esfuerzo de filantropía del sector privado es inmenso, solo cubre una pequeña parte de las necesidades.

Estiman que el costo de la reconstrucción es del orden de COP 30 billones, por lo que debe existir un esfuerzo complementario desde lo público para la reconstrucción de centros de salud, escuelas y demás infraestructura pública.

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¿Cómo han reaccionado los mercados?

En el momento en que se anunció el presupuesto aumentó la tasa de los TES y hubo un ajuste en la tasa de cambio. Ahora hay una calma que yo definiría como un “compás de espera”: nos dan el beneficio de la duda. En el momento en que se presente la ley de recorte, esperaría que los mercados reaccionen, ojalá en una dirección favorable para el país.

Hasta el momento, en el papel, se entiende que la financiación sería con deuda…

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El Gobierno ha dicho que recortará gasto y que no cambiará nada desde el lado de los ingresos, por eso se entiende que el déficit de 7 % se financiaría con deuda.

¿Qué opciones hay?

Si se aprueba un recorte, aún con mucho por aclarar sobre cómo se haría, terminaríamos 2027 con un déficit fiscal muy alto que ameritaría buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La posibilidad de lograrlo depende de cómo el país presente ese camino de reorganización de las finanzas públicas en los próximos cuatro años.

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Ustedes presentaron ocho hojas de ruta para el próximo Gobierno y una de esas aborda el tema fiscal. ¿Cuáles son las propuestas en este escenario?

Presentamos ocho documentos al Gobierno que comienza. Elegimos unas áreas donde pensamos que hay elementos críticos que tienen que abordarse. Desde el tema fiscal, es clave revisar las exenciones que, en total, contando las que afectan a las empresas, suman ocho puntos del PIB. Eso es la mitad del recaudo del país.

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El primer paso sería el IVA con una pedagogía importante. Existe la idea de que le hace mucho daño a la gente pobre y la verdad es que cuando afecta la canasta básica, encarece los bienes de la gente que compra en el mercado formal, pero eso se puede compensar. También debemos recuperar la fiscalidad de los combustibles fósiles: Colombia desaprovechó una coyuntura de precios altos porque no tenía suficiente producción.

No será inmediato, pero el Gobierno ya ha dado la señal de aumentar la exploración y explotación de combustibles fósiles. Tiene sentido una transición energética más lenta para financiar el gasto en desarrollo, infraestructura, salud, educación, seguridad.

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¿Qué implica esta situación fiscal para los colombianos?

Quizá no tenemos bien dimensionado en Colombia el momento tan complicado en el que estamos, porque es el momento en que la ruta se endereza o nos vamos a pique. Si queremos que la economía crezca, si queremos reducir la pobreza, necesitamos tener un piso estable. Es lo que le ocurre a una familia cuando está endeudada por encima de su capacidad y, si busca hacer refinanciación de su deuda, usualmente se tiene que endeudar más caro, con la tarjeta de crédito.

Es un momento en el que la deuda puede llegar a ser el 60 % del PIB; se pierde la posibilidad de hacer todo lo demás que necesita hacer un Gobierno. Si para endeudarse el país debe acudir a unas tasas muy altas, eso repercute en las tasas de la economía. Además, necesitamos un manejo fiscal que le permita al Banco de la República bajar la inflación, que es el impuesto que nos golpea a todos.

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También hay una hoja de ruta para energía. ¿Qué tan cerca estamos de un apagón?

En el corto plazo, es necesario que entre la infraestructura necesaria para importar más gas natural; sin esas facilidades podríamos apagarnos. Además, tenemos problemas relacionados con las señales regulatorias: la CREG se desconfiguró y hay que volverla a armar porque el sector privado necesita reglas del juego claras para invertir.

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¿Qué recomiendan para acelerar los proyectos de infraestructura y de energía que están frenados?

En el documento de licencias señalamos que un proceso está tomando hasta 800 días, cuando debería tomar 90 días. Mientras los retrasos no se resuelvan, hacer inversión será difícil. Hay que revisar la reglamentación de licencias ambientales y consulta previa para que funcione y sea razonable. En el corto plazo, podría pensarse una especie de “fast track” para los macroproyectos que debemos acelerar.

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¿Y sobre la salud?

Se ha hablado mucho de corrupción en el sistema de salud, pero ese no es el único problema. De fondo hay que revisar el diseño del sistema y cómo se financia el aseguramiento. Eso pasa por entender que ningún seguro de salud cubre absolutamente todo y que debe haber topes para que todos podamos tener cobertura.

Es importante la revisión de la UPC de una manera técnica. Atender los problemas de diseño no significa que tenemos que refundar el sector de la salud, pues hay muchas cosas que están bien planteadas.

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¿Cuáles son las grandes propuestas que dejan las otras hojas de ruta en materia de seguridad?

En tres documentos, de manera complementaria, abordamos el desafío que plantea el tema de seguridad. En el de corrupción concluimos que no necesitamos más leyes; necesitamos procesos de implementación para cumplir las que ya existen. En el de crimen organizado resaltamos que Colombia debería volver al Grupo Egmont, esperamos que se anuncie pronto, y es clave ordenar la UIAF para poder monitorear las transacciones.

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