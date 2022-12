Las polémicas declaraciones del presidente de Colpensiones

Jaime Dussán, además de ser el actual presidente de Colpensiones, ha servido como Diputado de la Asamblea Departamental del Huila, senador del partido Polo Democrático y fue presidente de la Federación Nacional de Profesores (Fecode). Foto: Cortesía

Polémicas fueron las declaraciones dadas por el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, en las últimas horas. El directivo cree que la entidad debería convertirse en un banco, y que sus recursos podrían ser usados para financiar megaproyectos de infraestructura, como un tren que conecte a Barranquilla con Buenaventura.

“Podríamos pensar que obras de infraestructura, anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura hasta Barranquilla, las podemos hacer con recursos del fondo de pensiones, para no tener que recurrir al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales o a la banca usurera”, manifestó Dussán, al agregar que Colpensiones “es una entidad financiera que puede terminar siendo un banco”.

Para entender el por qué Dussán cree que el brazo económico de Colpensiones será tan fuerte como para financiar una obra que se estima en cientos de billones de pesos, hay que tener en cuenta lo que propone la reforma pensional de Gustavo Petro.

Básicamente se plantea una redistribución de cotizantes, en donde el grueso (quienes devengan de uno a cuatro salario mínimos) hagan parte del fondo público de pensiones, Colpensiones, mientras que quienes devengan más de cuatro salario mínimos conformen los fondos privados.

Este ajuste, según lo argumentado por el presidente Petro, liberará una importante cantidad de recursos (unos $14,8 billones) que actualmente se destinan para financiar el déficit que presenta el fondo público de pensiones, precisamente por la falta de personas en su base de cotización.

Esta iniciativa también tiene sus detractores. Uno de ellos es Julio César Iglesias, quien es analista y el líder de la campaña #NoConMiAhorro. Él asegura que es falso que surjan recursos de lo que supuestamente se liberaría al trasladar las personas a Colpensiones, “porque es como si yo me ganara un bono de la empresa por $2 millones y con eso me fuera a viajar, pero dijera que el viaje no lo financié con el bono, sino con los $2 millones que me liberó para el pago del arriendo”. Iglesias también cree que esta iniciativa no es sostenible a largo plazo, porque el Estado asumiría un compromiso de pagar mucho dinero en pensiones que no estarían financiadas (porque Petro dice que los recursos liberados servirán para dar un subsidio de medio salario mínimo a los adultos mayores que no tienen pensión). El peso sería de los contribuyentes o a los trabajadores del futuro (que son cada vez menos). En suma, “es una reforma que implica pan para hoy y hambre para mañana”, concluye.

Volviendo a las declaraciones de Dussán, el presidente Gustavo Petro dijo que “no es cierto que el ahorro que el Gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana, con la reforma, en infraestructura. Eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones. Véalo en la Ruta del sol II y en el puente de Chirajara”.

En su lugar, el mayor mandatario reforzó la premisa de que lo que se busca con esos dineros que se ahorraría el Estado es brindar “un bono de pensión de medio salario mínimo” para tres millones de adultos mayores que actualmente no tienen ingresos por jubilación.

“Solo en los dos primeros años gastaremos la mitad del ahorro presupuestal en disminuir el déficit fiscal que heredamos para disminuir los costos del endeudamiento nacional y producir así, un segundo ahorro presupuestal que si puede ser destinado a inversión en infraestructura”, concluyó el presidente.

