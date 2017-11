Las pretensiones comerciales de Colombia con Emiratos Árabes

Redacción Economía.

Días después de que partiera el primer cargamento de aguacate hass colombiano hacia Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de la fruta, la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, informó que próximamente llegará a los Emiratos Árabes la primera exportación de este producto que Colombia envía a ese país.

La funcionaria hizo el anuncio en el marco de la visita oficial del presidente Juan Manuel Santos a Abu Dhabi y Dubái, en la que participa también la jefa del Ministerio de Comercio.

“El objetivo principal de esta gira es afianzar el comercio y propiciar la llegada de inversiones de Emiratos. El presidente firmará durante su visita un Acuerdo de Doble Tributación y uno de Inversión con los cuales, aseguró la ministra, se creará el marco necesario para fortalecer los lazos con Emiratos”, informó la cartera de Comercio, Industria y Turismo (Mincit).

Agregó que hay expectativas para exportar carne bovina, frutas y en general productos de la agroindustria nacional, que, según las últimas cifras del DANE, repuntaron en total 18,6 % (en valor) en septiembre pasado en comparación con el mismo mes de 2016, con el café sin tostar y el aceite de palma como principales impulsores.

En materia de turismo, el propósito del Ministerio “es avanzar más en la profundización de los acuerdos de cooperación que se firmaron el año pasado entre ambas partes”. El gobierno colombiano busca también propiciar la llegada de más inversiones de Emiratos en temas de infraestructura de turismo, en particular la construcción de nuevos hoteles.

En 2016, de acuerdo con el Mincit, Colombia exportó a Emiratos Árabes Unidos US$ 33,3 millones, de los cuales US$ 17 millones correspondieron a bienes no minero energéticos. Este año, entre enero y septiembre, se vendieron en esa clase de productos US$ 13,2 millones al país de Oriente Medio, cuya balanza comercial (global) fue superavitaria en más de US$40.000 millones en 2016.