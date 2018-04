Liderazgo

Liderazgo sostenible, ¿hacia dónde debe ir Colombia?

Redacción Profesión Líder

¿Qué tipo de liderazgo debemos asumir los ciudadanos? Fue la pregunta que dio inicio al conversatorio organizado por El Espectador, 'Liderazgo sostenible, ¿hacia dónde debe ir Colombia?', que se realizó este miércoles, 25 de abril, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y la que provocó más cuestionamientos en torno al futuro del país.

"Liderazgo es ir de la mano de otros actores en función de un proyecto colectivo. Si cada uno de nosotros tuviéramos un proyecto de país y nos reunimos alrededor de este, estaríamos actuando bajo un tipo de liderazgo", expresó José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario.

El también columnista del periódico aclaró que las letras que conforman la palabra cesta y lo que pueden significar le dan valor al liderazgo: la coherencia que deben tener todos los líderes entre lo que piensan, dicen y hacen; el ejemplo que se convierte en la única forma de enseñar a otros; el servicio, quien no vino al mundo para servir, no sirve para vivir; trascender, ir en busca de un proyecto de vida, y finalmente, lo que uno no haga con amor no será digno de llamarse liderazgo".

El evento también contó con la participación de Edwin Bohórquez Aya, gerente digital de El Espectador y quien ha liderado por más de cuatro años el proyecto 'Profesión Líder', con el que "se busca entrar más a fondo en el mundo del liderazgo y reconocer los líderes que necesita países como Colombia, que sean capaces de tomar la decisiones que transformen la realidad de la sociedad", afirmó Bohórquez.

¿Qué pasa cuando nos encontramos con líderes negativos que no van dejando una huella? otra de las preguntas importantes del encuentro. “A veces nos quedamos impávidos, inmóviles y ajenos ante los liderazgos negativos y no ejercemos nuestro propio liderazgo. Y quizás lo primero que debemos hacer es reaccionar, argumentar, contradecir, para eso estamos en esta sociedad”, respondió Restrepo.

“El ejercicio del liderazgo supone dejar huella, construir catedrales al final de camino o impulsar a más personas a que las construya. A veces las ideas de las personas se quedan en eso, en ideas”, agregó el rector.

Frente al tema electoral el academico fue muy claro. Lo único importante y que no podemos dejar de hacer, es participar democraticamente en la elecciones como ciudadanos. Tenemos que salir y ejercer nuestro derecho porque cuando uno deja que los demás tomen las decisiones por uno, nos vamos aislando del ejercicio de formación de líderes, porque todos podemos ser líderes".

En el conversatorio, que tuvo lugar en el pabellón 17 de Corferias, jóvenes y adultos tuvieron la oportunidad de preguntar sobre educación, corrupción y liderazgo. "Si ustedes quieren aprender y reflexionar sobre este tema es importante vivir ejemplos de ello. Deben ejercerlo con su familia, amigos y conocidos, enamorarse de él, esa es la única manera de lograrlo", concluyó Restrepo.

