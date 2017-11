Listas las fechas para que empresas colombianas reporten sus estados financieros

Redacción Economía.

Este 20 de noviembre la Superintendencia de Sociedades publicó las fechas límites en las que las empresas bajo su control deberán reportar sus estados financieros. Esta actividad, recalca la entidad, se realiza con el fin de contribuir a la transparencia en el sector, ya que posteriormente dicha información se hará pública.

“Las sociedades obligadas deberán entregar los estados financieros separados e individuales con corte a 31 de diciembre de 2017 entre el 3 y el 30 de abril”, comunicó la entidad.

Según la programación de las fechas para que las empresas realicen el envío de esta información, el día de turno que le corresponderá a cada una dependerá de los últimos dígitos de su Número de Identificación Tributaria (NIT).

Es así como en total se fijaron 20 días para cumplir con este requisito, comenzando el día 3 de abril con las empresas cuyo NIT finalice en 00 o 96 y finalizando el 30 abril con aquellas cuyo número termine en 05 o 01

A continuación, la tabla con la asignación de días.

“Los estados financieros estarán a disposición del público en el Portal de Información Empresarial de la Superintendencia de Sociedades a partir del 15 de mayo de 2018. Vale la pena destacar que el más reciente informe fue entregado al público el pasado 12 de junio”, comunicó la Supersociedades.

Las empresas que no cumplan con este requisito pueden exponerse a millonarias multas, dependiendo del tamaño de la compañía, y a una afectación en su reputación ya que, al no haber un reporte, no podrán participar de los diferentes ranking que se realizan con esta información, lo que a la larga los deja fuera del mapa de inversionistas y clientes potenciales.

Esta entidad aclaró que las personas que quieran utilizar esta información, una vez se encuentre publicada, deben tener en cuenta que los estados financieros son de uso público y se podrán utilizar sin restricciones. No obstante, la Supersociedades se atribuye la titularidad en los derechos de propiedad intelectual, por lo que aquellos que quieran usarla deberán referenciarla.

Otra noticia que se desprende de este anuncio es que, por primera vez en la historia económica y financiera de Colombia, todas las empresas supervisadas por la Superintendencia de Sociedades reportarán sus estados financieros bajo las normas internacionales NIIF en un solo tramo.