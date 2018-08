Los magnates de las criptomonedas están por revelar sus fortunas

Bloomberg News.

Los herméticos jefes de Bitmain Technologies Ltd., Canaan Inc. y Ebang International Holdings Inc. enfrentan la posibilidad de que por primera vez el mercado público los ponga bajo la lupa.

Algunos de los magnates de las criptomonedas más grandes del mundo están a punto de descubrir cuán ricos son en verdad.

Los herméticos jefes de Bitmain Technologies Ltd., Canaan Inc. y Ebang International Holdings Inc. —tres de los principales fabricantes de equipos de minería de criptomonedas— enfrentan la posibilidad de que por primera vez el mercado público los ponga bajo la lupa en tanto buscan comenzar a cotizar en Hong Kong. Bitfury, otro peso pesado de la industria, está abierta a la idea de una oferta pública inicial, pero todavía no tiene planes concretos.

Si proceden con esos planes, las ventas de acciones constituirán una prueba de fuego para determinar si las fortunas acumuladas por nombres como Jihan Wu, de Bitmain; Zhang Nangeng, de Canaan; y Hu Dong, de Ebang, son sostenibles o están destinadas a esfumarse. El año pasado, las tres empresas disfrutaron un crecimiento vertiginoso en tanto el bitcoin aumentó 15 veces, pero en 2018 esa criptomoneda y la mayoría de las demás perdieron más de la mitad de su valor en medio a un escrutinio cada vez mayor de los entes reguladores y la inquietud por fallas de seguridad en las bolsas y manipulación del mercado.

El riesgo es que un mercado bajista prolongado corroa la demanda de los chips informáticos especializados que fabrican esas compañías, usados por los mineros para verificar transacciones en monedas virtuales en una carrera por obtener recompensas denominadas en criptomonedas. Bitmain, Canaan y Ebang están tratando de adaptar su tecnología para usarla en otros campos, como la inteligencia artificial, pero aún no han demostrado que las nuevas aplicaciones sean ampliables. Las acciones cotizadas en Bolsa ofrecerían una referencia en tiempo real sobre lo que piensan los inversores de sus perspectivas.

“Esas OPI serán una prueba decisiva”, dijo Rohit Kulkarni, director administrativo de investigación sobre inversiones privadas en SharesPost.

Participaciones

Bitmain, el operador dominante de la industria, planea una OPI que podría juntar hasta US$3.000 millones, dijeron este mes personas al tanto del tema. Wu, el polémico líder de 32 años de la empresa, dijo en una entrevista que él y el cofundador Micree Zhan eran dueños de cerca del 60 por ciento de la empresa y que esta registró ingresos por US$2.500 millones el año pasado.

Tres fundadores de Canaan —Zhang, Liu Xiangfu y Li Jiaxuan— controlan participaciones de cerca del 17 por ciento cada uno en su empresa, mientras que Hu y su familia poseen el 68 por ciento de Ebang, según presentaciones ante la Bolsa. Canaan y Ebang ya presentaron solicitudes preliminares para cotizar acciones en Hong Kong, aunque no queda claro cuándo realizarían las OPI ni están obligadas a hacerlo.

Bitmain y Bitfury no quisieron hacer comentarios y Canaan y Ebang no respondieron a pedidos de comentarios.

El declive de los precios de las criptomonedas podría ser uno de los motivos por los cuales las mineras están vendiendo acciones ahora, para que sus actuales dueños puedan “captar parte de las ganancias que obtuvieron por hacer crecer las empresas hasta este punto”, dijo Gil Luria, director de investigación sobre títulos institucionales en D.A. Davidson & Co. en Portland, Oregón.

“Es como comprar palas y jeans Levis durante la fiebre del oro”, dijo. “Estas son empresas de verdad que están generando una cantidad decente de ingresos”.