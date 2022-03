El endeudamiento de los colombianos repuntó en 2021

Los créditos en Colombia tuvieron un crecimiento total del 4,3% al cierre de diciembre de 2021.

El más reciente informe de la Superintendencia Financiera de Colombia reveló cómo le fue al sector bancario durante el 2021. El reporte muestra que todas las modalidades de crédito se recuperaron de la caída que registraron durante el primer semestre del año pasado, y cerraron diciembre con un repunte.

Por ejemplo, los créditos de vivienda crecieron en 6,7% al cierre del 2021. Lo que muestra que el sector sigue teniendo un buen dinamismo por factores como los subsidios del Gobierno y las tasas de interés históricamente bajas que había el año pasado.

Por su parte, el crédito de consumo aumentó en 6,8% durante el 2021, de lo cual la Superfinanciera destaca que el 96% se mantiene al día (no está en mora).

Asimismo, el crédito comercial y el microcrédito crecieron en 2,1 y 3,1%, respectivamente. Lo que implica que los créditos en Colombia tuvieron un crecimiento total del 4,3% al cierre de diciembre de 2021.

Según informes de Raddar el peso de la deuda en el ingreso (12 meses) de los hogares cerró el 2021 en el 45,7%.

No obstante, la firma explica que por ahora no hay riesgos importantes pues el pago mensual por servicios de deuda (tarjetas, cuotas hipotecarias, etc.) se mantiene en niveles cercanos a los de hace cuatro años, pues terminó diciembre en 13,5 %.