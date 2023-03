Hocol probó la presencia de gas en un pozo exploratorio en Córdoba

Según los análisis hechos, como lo es la interpretación petrofísica de los registros eléctricos, la información adquirida durante la perforación del pozo y los resultados de las pruebas iniciales de la producción, son los que indicaron la presencia del gas natural. Foto: Cortesía

Este jueves Hocol, empresa del Grupo Ecopetrol, informó que fue exitosa la perforación del pozo exploratorio Arrecife Norte-1, el cual se encuentra en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena (VIM), donde la empresa tiene el 100 % de la participación.

Gracias a esta perforación se evidenció la presencia de gas en varios niveles de la roca asociada a la Formación Ciénaga de Oro, que es la principal roca productora del VIM.

“El pozo exploratorio (A3) Arrecife Norte-1 se perforó con éxito entre el 14 de octubre y el 16 de noviembre de 2022, alcanzando una profundidad total de 11.000 pies (3.352 metros), con lo que se identificó la presencia de gas en una estructura cercana al descubrimiento Arrecife en el bloque VIM 8. Las pruebas iniciales de producción iniciaron el 6 de enero de 2023.”, detalló la empresa.

Según los análisis hechos, como lo es la interpretación petrofísica de los registros eléctricos, la información adquirida durante la perforación del pozo y los resultados de las pruebas iniciales de la producción, son los que indicaron la presencia del gas natural.

Aunque se sigue adelantando la evaluación de estos resultados, el poso ha demostrado tener una producción de entre 3,0 y 4,2 MMSCFD (millones de pies cúbicos estándar por día, por sus siglas en inglés). Se espera que en el corto plazo concluyan los trabajos relacionados con el periodo de pruebas iniciales, lo que permitirá establecer la productividad del yacimiento y su viabilidad comercial.

“Los resultados en este nuevo pozo Arrecife Norte-1 apalancan la estrategia exploratoria de Hocol que busca satisfacer la demanda futura de gas en el país. Así mismo, nos permite continuar avanzando hacia la transición energética mientras fortalecemos nuestra creciente posición como productor de gas natural en el norte de Colombia.” concluyó Rafael Guzmán, presidente de Hocol.

Hay que recordar que el país tiene cerca de 200 contratos de exploración y explotación de combustibles fósiles. Aunque desde el Ministerio de Minas y Energía se anunció que no se harán más contrataciones en esta materia (por las apuestas de transición energética), estas actuaciones no van en contravía de la indicación, pues la cartera no limitó la ejecución de las actuales contrataciones.

Noticias como estas son importantes, ya que tienen el potencial de aumentar las reservas gasíferas del país, lo que reduce las posibilidades (que aún son considerables) de que Colombia termine importando combustible antes de que finalice su transición energética.

