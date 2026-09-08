Lo que preocupa de los datos de inflación en Colombia

Las variaciones estuvieron levemente por encima de las expectativas de los analistas consultados…

Cuando se mira el IPC bajo la variación mensual (o sea, contra los datos de julio), la variación que se tiene es de 0,39 %.

Según los datos revelados por el DANE este lunes, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para agosto mostró una variación anual (esto es en comparación con el mismo mes del año pasado) de 6,24 %.

En agosto, la inflación continuó su senda de subida, luego de la pausa registrada en julio, cuando el indicador se ubicó en 6,03 %.

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Las variaciones estuvieron levemente por encima de las expectativas de los analistas consultados en sondeos como la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo.

“La moderación observada en julio fue transitoria y la inflación anual volvió a repuntar en agosto, hasta un nivel no observado desde julio de 2024. El aumento provino tanto de los alimentos como de los servicios y los regulados”, resumió Mariana Quinche, analista de BBVA Research.

¿Qué nos dicen los resultados del IPC de agosto?

Primero, lo obvio, estos resultados vuelven a establecer un camino claro de subida; de hecho, según el DANE, la última vez que se vio un resultado anual superior al registrado para agosto fue en julio de 2024. En otras palabras, retrocedimos dos años en la pelea con la inflación.

De fondo, hay algunos factores que inquietan un poco más que la cifra general (que no es buena, claro). Lo primero es el protagonismo que han ido ganando los alimentos, poco a poco, pero sin estancamientos ni retrocesos.

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En apenas un mes, la comida pasó de tener variaciones y contribuciones mensuales negativas (-0,13 % y -0,03 % para julio de 2026, respectivamente) a ubicarse muy lejos en la recta numérica en agosto: 0,71 % y 0,13 %, respectivamente.

De hecho, cuando se mira la variación de año corrido, o sea, el IPC entre enero y agosto de este año, la canasta de gastos que más ha crecido es la de alimentos, con 7,16 %. En segundo lugar está la de restaurantes y hoteles (7,1 %), en la que también tiene un peso importante la comida.

Bajo la mirada anual, los alimentos que más han subido de precios son las papas (63,45 %), la arracacha, el ñame y otros tubérculos (60,43 %). Si se hace la comparación con el año corrido (enero-agosto), la ganadora en inflación sigue siendo la papa (56,31 %), pero esta vez va seguida del tomate de árbol (52,76 %) y en tercer lugar repiten la arracacha y sus amigos (47,48 %).

Estos datos son interesantes, pues los dos renglones protagonistas (papa y arracacha) son justamente productos de la canasta básica, de consumo diario y sin sustitutos fáciles para buena parte de los hogares.

Quinche lo pone de esta forma: “La inflación de alimentos aumentó a 6,10%, 0,28 % por encima de la registrada en julio. Este incremento estuvo explicado principalmente por los alimentos perecedero”.

¿Qué tan mal le puede ir a la comida con El Niño?

Para este punto, con incendios en varios lugares (especialmente en Tolima) y alerta de desabastecimiento de agua en otros tantos (Santander, por ejemplo), todas las miradas están puestas sobre cómo se dará el impacto en el agro, lo que se traduce en abastecimiento y precios de la comida.

Y, a su vez, esa ficha del dominó termina por pegarle al esquema de la inflación.

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En general, no es positivo que el renglón de alimentos pese más en la inflación. Pero es particularmente malo cuando se tiene en cuenta que, cuando se configura este escenario, el IPC comienza a castigar especialmente a los hogares más pobres y vulnerables.

De entrada, el comportamiento del renglón de los alimentos es volátil, difícil de predecir. Aunque tiene sus ciclos, acordes a los procesos de siembra y recolección, en él también confluyen presiones inflacionarias que van más allá de los límites del territorio colombiano.

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Sin embargo, la entrada de un Niño que se proyecta como histórico, y que podría extenderse hasta 2027, según reconoció esta semana la Organización Meteorológica Mundial (OMM), implica mayores riesgos para el desarrollo normal del campo.

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Según el Ministerio de Agricultura, el agro concentra 82 % de los daños y pérdidas por eventos de sequía.

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Con la llegada de El Niño, una de las principales preocupaciones es la alimentación del ganado: puede haber menos pastos disponibles. Un animal mal alimentado produce menos leche y engorda más lento, lo que reduce la disponibilidad de carne para el sacrificio. En los casos más severos, algunos animales pueden morir. El resultado, advierte la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), es una menor oferta y, con ella, precios más altos para el consumidor.

El sector hortofrutícola también siente con fuerza el impacto de la sequía. El estrés hídrico y térmico altera la fisiología, la sanidad y la comercialización de frutas y hortalizas, según la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol).

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La falta de agua hace que los cultivos colapsen y se marchiten. En frutales de exportación como el aguacate Hass, la uchuva y las pasifloras, explica la asociación, “la sequía prolongada detiene el llenado del fruto y restringe severamente su tamaño, limitando la producción a calibres deficientes que no cumplen con los estándares de los mercados internacionales”.

A esto se suma el llamado “golpe de sol”, que deja manchas en mangos y cítricos e impide su comercialización por razones estéticas. Bajo condiciones de estrés hídrico extremo, además, los árboles priorizan su propia supervivencia y provocan el aborto masivo de flores y frutos.

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El panorama de las tasas de interés

La inflación en Colombia sigue lejos de la meta del Banco de la República, que es de 3 %. Y, si bien la variación del IPC está en menos de la mitad de lo que se registró en la cima de su crecimiento pospandemia (13,34 % en marzo de 2023), los resultados recientes no muestran un panorama tranquilizador.

Este año, la junta directiva del Banco de la República ha hecho tres aumentos de tasas de interés: dos de 100 puntos básicos, el primero en enero y el segundo en marzo, y uno de 75 puntos básicos en junio.

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En la última reunión, el pasado 31 de julio, la junta decidió dejar quietas sus tasas de interés en 12 %: cuatro codirectores votaron a favor de esta decisión y tres por aumentarla en 50 puntos básicos.

Aunque hubo una pausa en el aumento de tasas, las minutas de la reunión muestran que hay preocupación por el futuro de la inflación, principalmente por los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

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Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, señaló que el equipo técnico contempla que la inflación cerrará en 6,9 % este año y que, aunque se espera una reducción durante 2027, el indicador todavía estaría por encima de la meta.

A la ecuación hay que sumar la llamada inflación básica, que es seguida de cerca por el Banco de la República, pues elimina las volatilidades de renglones de gasto como los alimentos y los productos regulados (como la energía, por ejemplo). Este indicador se ubicó en 6,12, según Quinche, con un incremento de 0,16 %.

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Estos datos pueden empujar a que la junta del Banco se decante por efectuar una nueva alza en sus tasas de interés para la reunión de septiembre.

Y, de fondo, muestran que la inflación puede continuar “su senda alcista en los próximos meses para cerrar 2026 en 7,0%, ante los posibles efectos del terremoto, la materialización del fenómeno de El Niño y el dinamismo de la demanda interna”, como concluyó BBVA Research.

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