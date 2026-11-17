El DANE publica en la mañana de este martes el PIB del tercer trimestre. Las estimaciones de los analistas…

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) de este martes se mantiene en COP 3.316,70, COP 1,70 por encima del precio de apertura. Frente al mismo día del año anterior, la TRM cae 11,9 % (COP 448,07). Frente al mismo día del mes pasado, en cambio, sube 4,47 % (COP 142,03).

El dólar en Colombia abre este martes 17 de noviembre en COP 3.315, es decir, COP 7,22 por debajo del cierre del viernes 13 de noviembre, cuando terminó en COP 3.322,22.

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El DANE publica en la mañana de este martes el PIB del tercer trimestre. Las estimaciones de los analistas apuntan a un crecimiento cercano a 2 %, por debajo del 3,5 % registrado entre abril y junio. Un resultado débil podría reforzar la expectativa de que el Banco de la República mantenga su tasa sin cambios en diciembre. Un crecimiento superior al previsto, por el contrario, sería una señal de mayor resistencia de la economía.

La discusión fiscal también sigue en el radar. El Gobierno tiene cerca de 30 días para avanzar en el trámite de la Ley de Rescate Económico, después de que le imprimiera mensaje de urgencia. Los inversionistas esperan saber si logrará aprobar un ajuste capaz de reducir el déficit.

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En el plano internacional, la atención está en los chips. Estados Unidos anunció el lunes nuevas restricciones a las exportaciones de chips de inteligencia artificial. Con las nuevas normas, los centros de datos de cualquier lugar del mundo necesitarán una licencia de Washington para ofrecer grandes volúmenes de potencia de cómputo, procedente de chips avanzados, a empresas con sede en China, Macao u otros países sometidos a embargo de armas por parte de Estados Unidos. También se exigirán licencias para enviar chips avanzados a Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil, que según el Departamento de Comercio presentan un “riesgo de desvío superior al normal”, informó la agencia AFP.

China respondió este martes. Su portavoz de Exteriores, Guo Jiakun, dijo que se trata de “un ejemplo típico de coerción económica y aplicación extraterritorial de la ley” y que su país tomará las “medidas necesarias” para defender sus intereses.

El anuncio llegó tras la renuncia, el 12 de noviembre, de Jensen Huang, cofundador de Nvidia, cuando se conoció su relación con una empresaria china sospechosa de haber permitido que firmas chinas obtuvieran chips estadounidenses pese al embargo. Este martes, Nvidia presenta sus primeros resultados desde esa salida, los del tercer trimestre. Se publicarán a las 5:00 p. m. (hora de Colombia) y serán los primeros bajo la dirección de Colette Kress, directora financiera que asumió como directora ejecutiva interina. Los inversionistas examinarán las cifras en busca de señales de que el auge de la inteligencia artificial resiste la crisis.

Además, el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, tienen previsto reunirse esta semana en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad china de Shenzhen.

La Fed, el Banrep y el carry trade

La Reserva Federal (Fed) mantuvo el 28 de octubre su tasa de referencia en un rango de 3,75 % a 4 %, con una votación de 10 a 2. Los dos votos en contra, el de la gobernadora Lisa Cook y el de la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, fueron a favor de subirla 25 puntos básicos. El banco central, que preside Kevin Warsh, ya había aumentado la tasa en septiembre, por primera vez en tres años. Por otro lado, el índice de precios al consumidor de octubre subió 0,4 % mensual, frente al 0,3 % que esperaba el mercado, y la inflación básica, que excluye alimentos y energía, avanzó 0,3 %. Según el análisis de Global66, la probabilidad que los inversionistas asignan a un aumento de tasas en diciembre pasó de cerca de 78 % a más de 85 %.

¿Qué tiene que ver eso con el dólar en Colombia? Cuando las tasas de Estados Unidos se mantienen altas, los activos en dólares resultan más atractivos. Eso reduce el incentivo de llevar capital a mercados emergentes como el colombiano y aumenta la demanda de la divisa.

En el frente local, el Banco de la República mantuvo su tasa en 12,25 % el 30 de octubre. Cuatro codirectores votaron por conservarla y tres por subirla 25 puntos básicos. En septiembre había aumentado la tasa en esa misma magnitud, desde 12 %. El Emisor también autorizó la compra directa de USD 2.000 millones al Gobierno, una operación que complementa su programa de acumulación de reservas y permite monetizar parte de la emisión de bonos globales por USD 5.200 millones de finales de octubre.

Esa tasa alta ha sido uno de los apoyos del peso este año. Se trata del carry trade: los inversionistas buscan financiación en mercados con tasas bajas y llevan esos recursos a países que ofrecen mayores retornos. Bloomberg señaló en julio que el peso colombiano lideraba ese auge entre las monedas emergentes. Si la brecha frente a Estados Unidos se reduce, parte del atractivo desaparece. La inflación de octubre en Colombia fue de 6,30 % anual, por debajo de lo esperado por los analistas, lo que puede reducir la presión para que el Banrep suba su tasa en diciembre. Pero si la Fed endurece su política, esa ventaja se acorta.

Lo que esperan los analistas para el dólar

Para los próximos días, Global66 proyecta un escenario entre COP 3.270 y COP 3.360. Carlos Ernesto Ramos Ortiz, director de la Especialización en Administración Financiera de la Universidad Católica de Colombia, considera que la cotización podría acercarse a COP 3.350 e incluso superar ese nivel. “No esperaría que se llegue a presentar algún descenso importante bajo estas condiciones o este panorama”, señaló.

Andrés Sánchez, asociado de Divisas de Credicorp Capital, también anticipa una semana con volatilidad y una tendencia ligeramente alcista. A su juicio, los COP 3.300 podrían empezar a funcionar como un soporte: un nivel en el que el dólar encontraría compradores y tendría más dificultades para seguir bajando.

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Para todo noviembre, desde Bancolombia anticipan que la divisa se ubicará entre COP 3.120 y COP 3.300, en un contexto de expectativa por el plan de ajuste fiscal y la próxima reunión de política monetaria del Banrep en diciembre. La TRM de hoy, de COP 3.316,70, ya está por encima del techo de ese rango.

Y de cara al cierre del año, la Encuesta de Opinión Financiera de octubre de 2026 proyecta un dólar en COP 3.250 para diciembre.

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