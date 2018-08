Magnates recaudan US$1.000 millones para nueva plataforma de TV

Bloomberg.

Después de décadas trabajando en algunas de las mayores empresas de medios y tecnología del mundo, Jeffrey Katzenberg y Meg Whitman se unieron para entretener a las personas mientras esperan en la consulta del doctor.

La pareja, colegas en Walt Disney Co. hace muchos años, recaudó US$1.000 millones para NewTV, un servicio que ofrecerá video de formato corto hecho con presupuestos a escala de TV. Madrone Capital Partners, respaldado por herederos de la fortuna de Walmart Inc., lidera un grupo de inversionistas repleto de estrellas que también incluyen a Alibaba Group Holding Ltd. y Goldman Sachs Group Inc.

Nueve de las compañías de entretenimiento más grandes del mundo también invirtieron en NewTV y producirán programas para el servicio antes de su debut en 2019. Walt Disney Co. y 21st Century Fox Inc. intentarán que Katzenberg, de 67 años de edad, y Whitman, una multimillonaria de 62 años, lleguen a los esquivos consumidores jóvenes que ven poca televisión convencional. Esos espectadores se entretienen con YouTube, Instagram, Snapchat y otras aplicaciones móviles mientras esperan una cita, están sentados en la oficina o caminando.

"Uno sale de su casa todos los días con un pequeño televisor. Tienes 10 minutos esperando en la consulta del doctor y quieres ver algo grandioso”, señaló Whitman.

Apuesta arriesgada

Si bien las grandes compañías de medios se están apresurando por competir con Netflix Inc. en la televisión de gama alta y formato más largo, no tienen el tiempo o el apetito para correr un riesgo de esta escala, dijo Katzenberg. Verizon Communications Inc. intentó crear un rival de YouTube llamado Go90, mientras que el exjefe de Hulu Jason Kilar intentó construir un servicio de suscripción paga para programación de formato corto llamado Vessel. Ninguno sobrevivió.

Katzenberg y Whitman dicen que son pioneros en un nuevo tipo de entretenimiento, que ofrece historias de alto nivel para estos breves momentos de aburrimiento. Los clientes podrán elegir entre un servicio pago con un número limitado de anuncios y un servicio pagado un poco más caro sin anuncios.

Los videos tienen que ser una experiencia completamente diferente a YouTube, Instagram y Snapchat, donde las tarifas publicitarias no son compatibles con las historias de alta calidad. Los videos abarcarán todos los géneros, desde ficción hasta realidad y noticias. Los episodios tendrán de cinco minutos a 10 minutos de duración. Algunos serán individuales, mientras que otros formarán parte de series más largas que duran un par de horas.

"NewTV está abriendo una oportunidad de crecimiento significativa para los creadores de Fox con una manera completamente nueva de contar historias, diseñada para abordar el explosivo mercado de consumo de video móvil", señaló en un comunicado Peter Rice, presidente de Fox.

Proyecto WndrCo

Whitman y Katzenberg se instalaron en un espacio de trabajo compartido en Hollywood operado por Serendipity, rival de WeWork Cos. Pronto ocuparán el tercer y cuarto pisos del edificio, y Whitman, que durante mucho tiempo fue residente del Área de la Bahía, regresará al sur de California.

Para Katzenberg, exdirector de DreamWorks Animation, NewTV es una de varias empresas bajo WndrCo, un holding que ha realizado inversiones en empresas de medios digitales y software. Reclutó a Whitman, antigua miembro de la junta de DreamWorks Animation, para dirigir NewTV.

Luego recurrió a muchos de sus antiguos compañeros, amigos y adversarios para que provean programación. NewTV no producirá programas. Pagará a los estudios tradicionales por los derechos exclusivos de shows durante un par de años, después de los cuales los derechos volverán al estudio.

La mayoría de los estudios ha realizado inversiones de decenas de millones de dólares, pequeñas apuestas para ver si su viejo amigo tiene otro truco bajo la manga.

"Nos gusta hacer cosas que todos piensan que no podemos hacer. Si no hubiera una buena cantidad de escepticismo al respecto, no me interesaría”, señaló Katzenberg.