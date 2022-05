Met Gala 2022: siga en vivo la alfombra roja del evento de moda del año

Vanessa Hudgens en la gala del Met 2022. / AFP Foto: JAMIE MCCARTHY

El mundo de la moda se reencuentra hoy, el primer lunes de mayo, para la gala del MET, el evento benéfico que reúne fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Wintour dirigirá la gala junto a Blake Lively, Regina King y Ryan Reynolds.

La fiesta anual de la moda volverá a reunir en las escaleras del MET a celebridades vestidos por grandes marcas y se espera que algunos sigan el código de vestuario propuesto por Wintour: “Gilded Glamour”, tema que hace alusión a la denominada “Gilded Age”, la época dorada estadounidense.

El tema ‘Gilded Glamour’ hace referencia un periodo entre los años 1870 y 1890 en los que Estados Unidos vivió gran crecimiento económico y abundancia. “Entrando en la especulación, los asistentes que decidan irse por lo fácil pueden escoger simplemente algo muy dorado y brillante, pero ahondar en el tema podría implicar por ejemplo hacer un homenaje a diseñadores de la época que fueron ignorados por la ‘historia oficial de la moda’, o hacer una alusión a las desigualdades económicas de la época o a los conflictos sociales que la marcaron”, dijo Melissa Zuleta, periodista con maestría en Estudios de moda e invitada junto Jeniffer Varela a este cubrimiento especial.

La versión 2022 de los llamados “Óscar de la moda” le rendirá homenaje a la moda estadounidense como una manera de destacar a diseñadoras del siglo XVIII y XX que fueron olvidadas. Los invitados y las marcas, elegidos por Wintour, pagan entre 35.000 y 300.000 dólares por una mesa.

El evento de esta noche es la antesala de la exhibición anual de moda que realiza el museo. El tema de 2021 fue In America: A Lexicon of Fashion, una exhibición divida en dos partes: la primera es una exploración de la moda estadounidense que se abrió al público el 18 de septiembre, y que estuvo Inspirada en el concepto de la colcha de retazos y en la colcha de 1856 de Adeline Harris Sears. De acuerdo con el MET, “la exposición establece un vocabulario moderno de la moda estadounidense y celebra la creatividad y originalidad de los diseñadores que trabajan en Estados Unidos”.

La segunda parte de la exhibición, que tendrá como concepto: In America: An Anthology of Fashion y estará disponible a partir de mayo y cerrará el 5 de septiembre de 2022.

Para Melissa Zuleta, cocreadora de Moda 2.0., espera que la temática de la exposición sea “más reflexiva y también autocrítica”, en especial con relación a la primera parte de esta muestra: A lexicon of fashion. “Aunque es por supuesto difícil tener un punto de vista crítico cuando se quiere reconocer el legado histórico de la moda estadounidense, es necesario abordar temas que no son ‘agradables’. como la manera en que los diseñadores de moda de color han sido sistemáticamente ignorados como parte de la historia de la moda en Estados Unidos”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.