Microsoft ha invertido US$10.000 millones OpenAI, fabricante de ChatGPT

OPEN AI es la empresa que está detrás del desarrollo de ChatGTP, la popular plataforma que aloja una inteligencia artificial capaz de elaborar escritos de forma muy similar a como lo haría un humano. Foto: Archivo Particular,

Microsoft Corp. realizó una inversión de US$10.000 millones a lo largo de varios años en OpenAI, el laboratorio pionero en investigación de inteligencia artificial detrás de ChatGPT y DALL-E.

La noticia se produce menos de una semana después de que la empresa anunciara el despido de 10.000 trabajadores debido al debilitamiento de la economía, que reduce la demanda de software. En ese anuncio, Microsoft dijo que seguiría invirtiendo y contratando en áreas prioritarias clave. El fabricante de software presenta el martes sus resultados del segundo trimestre fiscal. Aunque Microsoft no reveló el valor de su inversión el lunes, una persona familiarizada con las conversaciones dijo que ascendió a US$10.000 millones a lo largo de varios años.

Lea también: ChatGPT, un terremoto en Silicon Valley

La inversión de Microsoft “nos permitirá continuar nuestra investigación independiente y desarrollar una IA que sea cada vez más segura, útil y poderosa”, dijo OpenAI en un comunicado .

Microsoft, que invirtió US$1.000 millones de dólares en OpenAI en 2019, busca una ventaja interna en algunos de los sistemas de inteligencia artificial más populares y avanzados mientras compite con Alphabet Inc., Amazon.com Inc. y Meta Platforms Inc. para liderar la industria de rápido crecimiento. OpenAI necesita la financiación y la capacidad de computación en la nube de Microsoft para procesar grandes volúmenes de datos y ejecutar los modelos cada vez más complejos que permiten a DALL-E generar imágenes realistas a partir de un puñado de palabras, ya ChatGPT textos conversacionales asombrosamente humanos en respuesta a peticiones o consultas.

Le puede interesar: ChatGPT responde cómo se puede ganar dinero con su inteligencia artificial

ChatGPT ha encendido internet desde su presentación a fines de noviembre, reuniendo a un millón de usuarios en menos de una semana. Su capacidad de imitar la forma en que la gente habla y escribe ha generado preocupación por su potencial para suplantar a los escritores profesionales y hacer las tareas de los estudiantes por ellos. La herramienta también ha sido calificada como una amenaza potencial para el negocio principal de búsqueda de Google.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.