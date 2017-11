Minminas enfrentado a gremio del sector por tarifas eléctricas

Jorge Sáenz V./@jsaenz_v

Germán Arce reconoció que hay que hacer muchos más esfuerzos por mejorar los costos eficiencia del sistema, “pero la estrategia no puede ser bajar los precios (de las tarifas eléctricas) a garrotazos".

Altamente disgustado se mostró el Ministro de Minas y Energía, Germán Arce, en el foro que, sobre energía, convocó la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía (Asoenergía). El gremio reclamó al funcionario sobre el precio de las tarifas eléctricas que están afectando la competitividad de los empresarios.

La presidenta de Asoenergía, María Luisa Chiappe, reclamó que, en lugar de favorecer la competitividad, “la regulación de energía se ha alejado del objetivo de eficiencia previsto por la ley 143 de 1994, según el cual la energía debe proveerse al menor costo posible”.

Igualmente, indicó que "se deben sancionar severamente el incumplimiento de los mismos. Proponemos también un monitoreo público y permanente de los planes de inversión en infraestructura eléctrica, de manera que se conozca abiertamente las mejoras de los proyectos y las razones que las explican".

La dirigente gremial propuso que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo asista a las deliberaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y “que se establezca un canal de diálogo permanente con los consumidores y con el Ministerio de Minas y Energía sobre los costos de la energía”.

Además, advirtió sobre los prejuicios que causa a la producción nacional el sobrecargo por las restricciones “que ya representa alrededor de un millón de dólares diarios y se está causado, en buena medida, por sobrecostos derivados de limitaciones en la disponibilidad de redes de transmisión”.

Ante estos reclamos, el ministro el Ministro Germán Arce señaló que hay que hacer muchos más esfuerzos por mejorar los costos eficiencia del sistema, “pero la estrategia no puede ser bajar los precios a garrotazos. Esa es una mala estrategia”. Recordó que ya Brasil lo hizo y puso en riesgo su sistema y lo han hecho otras economías tomando decisiones populistas “en la que uno baja los precios a las malas, luego se le descuadra el sistema y 10 años después está tratando de reconstruir lo que nos ha costado más de dos décadas construir”.

El Ministro de Minas y Energía le dijo a Asoenergía que “no se les olvide que aquí hay unos objetivos de política y esos objeticos de política los incluye a ustedes. En cada una de las discusiones yo estoy pensando en cómo esa medida aporta a la autosuficiencia, pero la función objetiva no es bajar los precios”.

Germán Arce insistió en que algunos problemas que presenta el sistema no se resuelven “bajando las tarifas (eléctricas) por decreto. Eso no función a así. Ese error histórico nosotros no lo podemos cometer; ustedes se pueden ganar el PyG este año, y en 10 años estamos recogiendo los pedazos del sistema que desbaratamos”.

“Nos ha costado sangre llegar al punto en que estamos y eso que es tan difícil de ver desde adentro se ve desde afuera. Somos referente en construcción de sistema eléctrico confiable, de calidad que tiene desafíos en mejorar sus costos de eficiencia, en eso estoy de acuerdo con ustedes, pero no toca sacrificar esos otros dos objetivos de la política”, destacó el Ministro de Minas y Energía.

Reiteró que nadie como él entiende “que la energía es uno de los factores más importantes de competitividad. Pero en esto no podemos cometer el error de ganar una batalla y perder la guerra, porque no es a punta de decisiones administrativas en las cuales uno fuerza un sistema a bajar precios como uno resuelve el problema de competitividad”.

Arce consideró que actualmente se desconocen los impactos que generó la eliminación de la contribución del año 2012, cuando la decisión fue enviar una señal al sector industrial quitando el 20% de la contribución. “Eso significó un déficit en el presupuesto de subsidios este año de $1,5 billones y no he visto todavía un estudio de cuál fue el impacto que tuvo en competitividad”.

En cuanto al ejercicio que se hizo sobre el precio de escasez le dijo a la presidenta de Asoenergía que ella es la primera que le pareció “un mal ejercicio”, contrario a lo que han resaltado el resto de gremios del sector energético. “Eso me dice que alguien en esta ecuación no está entendiendo lo que estamos tratando de hacer desde el punto de vista de la política, porque está sentado mirando cuál es la señal que manda el precio marginal de escasez en función de su utilidad”.

Le dijo al auditorio convocado por Asoenergía que “este debate requiere mucha más grandeza” para saber cuáles son los objetivos de largo plazo que tiene la política pública. Reconoció que como organización gremial tiene un interés legítimo que defender, “pero están perdiendo un brazo grande de la discusión, si no son capaces de ver que los objetivos de la política son: confiabilidad, calidad de la matriz y costo eficiencia”.

Reacción de Acolgen

La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), Angela Montoya Holguín, indicó que está de acuerdo con la visión del Ministro de Minas y Energía sobre las tarifas de energía, "las cuales deben obedecer a los criterios establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994 de eficiencia económica, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia".

"Existe una institucionalidad basada en el análisis regulatorio y la discusión de propuestas metodológicas con la Comisión de Regulación de Energía y Gas que constantemente buscan incrementar la eficiencia de las tarifas. De ninguna manera se puede obviar el debido proceso regulatorio y solicitar una reducción de tarifas a “garrotazos” como sugiere Asoenergía, porque en el mediano plazo puede comprometer la misma prestación del servicio, la confiabilidad del sector eléctrico y acabar con el trabajo de construcción de un sector referente a nivel mundial que nos ha tomado más de 20 años construir”, señaló la dirigente gremial.