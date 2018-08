Mintransporte anuncia reforma a propósito de accidente en Ecuador

Redacción Economía.

El pasado martes 14 de agosto un bus colombiano se accidentó en la vía Pifo-Papallacta, en Pichincha (Ecuador), causando la muerte de 24 pasajeros, entre ellos 19 colombianos, según los reportes.

Hoy la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció una reforma estructural a la Superintendencia de Puertos y Transporte para darle “dientes”, como los tienen las otras entidades de vigilancia y control. “Este tipo de accidentes nos recuerda la importancia que tienen tanto la vigilancia como la prevención de la seguridad vial y el control de la legalidad en Colombia”, dijo.

Orozco también aseguró que, por orden del presidente Iván Duque, revisó toda la institucionalidad y encontró deficiencias en esta Superintendencia “que no ha sido vista con el debido nivel de importancia”, por lo que aceptó la renuncia de Javier Jaramillo, el funcionario frente a esta entidad. Por ahora el Gobierno está en trámite de designar a una nueva persona

La reforma incluye que el ente de control tenga mayor capacidad de vigilancia y que pueda imponer mejores sanciones. Para afrontar los desafíos también se contratará nuevo personal, se implementará más tecnología y se fortalecerá la presencia regional de la Superintendencia. “Este es un sector para trabajar en la legalidad y en la formalidad y debemos tener la tecnología adecuada”, resaltó Orozco.

El Ministerio anuncio que garantizará el acompañamiento de la investigación que viene realizando la Policía Nacional, en coordinación con la Interpol. Al respecto, el General William Salamanca, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, contó que “ya se ha iniciado una apertura criminal”, aunque no dio mayores detalles para evitar violar el debido proceso.

El General William Salamanca se comprometió a hacer una cruzada nacional “para que en Colombia no se sigan presentando siniestros, ya que tenemos más de 6.500 vidas perdidas en las vías. Queremos crear conciencia en los colombianos y revisaremos todas las estrategias para reducir la accidentalidad”. De hecho, a ministra sugirió una campaña de concientización de las normas.

“Nuestra responsabilidad es garantizar que no haya impunidad en estos casos. Tienen que darse las investigaciones a las que haya lugar, desde el punto de vista administrativo y penal. Todos esos procesos están sometidos a trámites que se deben respetar. Me comprometo a que no haya impunidad en este proceso”, dijo la titular de la cartera de Transporte.

Adicionalmente, reiteró la importancia de trabajar en la seguridad vial, en la cual se realizará un trabajo integrado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección de Tránsito y Transporte, que también requiere de la ayuda de los ciudadanos. “Sancionar es llegar tarde. La responsabilidad es de todos y también del ciudadano para que exija los permisos que las empresas cumplan las normas. Primero está la seguridad de los ciudadanos colombianos y que estos casos no vuelvan a suceder”.