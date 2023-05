Bogotá Fashion Week 2023: entradas, programación, fechas y más datos

Imagen del backstage de Cubel. / Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá Foto: Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá

Bogotá Fashion Week (BFW) comenzó este miércoles y se realizará hasta el viernes, 12 de mayo, en el centro de convenciones Ágora. El evento busca posicionar a la ciudad como una capital para los negocios de moda e internacionalizar las marcas de diseñadores independientes.

Lea: La moda en Bogotá en cifras

En su sexta edición, BFW muestra el trabajo de 110 marcas de diseño independiente y ofrece una programación con actividades comerciales como la tienda multimarca, negocios wholesale, desfiles independientes y pasarelas. Aquí le contamos más detalles sobre el evento:

¿En dónde se realiza BFW 2023?

El evento se realiza en el Ágora Bogotá - Centro de Convenciones.

¿Cuándo?

Del miércoles 10 al viernes 12 de mayo, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

¿Puede comprar ropa en BFW?

Sí. Por primera vez, la Cámara de Comercio de Bogotá, organizadora del evento, abrió un espacio comercial en el piso 3 de Ágora dirigido a todos los visitantes, quienes podrán adquirir al detal y de manera directa las piezas de las colecciones de las 110 marcas participantes.

En esta edición, el espacio estará a cargo de la tienda de concepto Ba hué, que busca crear una conversación entre la moda, la cultura y el arte para impulsar el talento local.

¿Qué más experiencias gratuitas hay?

Este año la feria ofrece un espacio gratuita para acercar a todos los visitantes a puestas en escena lideradas por aliados, diseñadores y otros actores del sector moda, que comprenden desfiles, muestras de oficios, conferencias, activaciones comerciales, entre otros. Este es también el escenario de los desfiles independientes y conversaciones.

¿Cómo puede asistir al evento?

Si está interesado en asistir a los eventos gratuitos de BFW puede ingresar a la página web, en el apartado de Agenda y añadir al calendario el evento al que quiere participar. Después, se debe acercar al Ágora y mostrar su cédula para que le autoricen el ingreso. Recuerde que para asistir a las pasarelas sí debe tener la invitación de la marca.

Programación:

MIÉRCOLES 10 DE MAYO

5:00 p. m. SOSTENIBLES Della Terra, Madre Tierra, Paréntesis, Sientochenta y Religare Criaturas de la tierra / Legado / Esto era basura / Consciente is the new black / Hijas del sol

6:00 p. m. SUG – URBANO Renacer

7:00 p. m. LAURA APARICIO Florescencia

8:00 p. m. MAZ MANUELA ÁLVAREZ MAZ Manuela Álvarez para MANAR con la inspiración Oda Andina

9:00 p. m. PINKFILOSOFY Lar de sol

JUEVES 11 DE MAYO

5:00 p. m. EMERGENTES Andrea Saieh, Project Adamo, Tarpui, Tejidos Rebancá y Zorro Gris Manhattan / Tempus / Intuition / Bosque de Gaque

6:00 p. m. CALA DE LA CRUZ Sonne

7:00 p. m. CAMILO FRANCO Faith & Devotion

8:00 p. m. ANDREA LANDA Zingara

VIERNES 12 DE MAYO

5:00 p. m. SAUDADE + MOLA MOLA + MIO CORAL La verdadeira / Beach club / La sirène

6:00 p. m. A MODO MÍO Cambio de piel

7:00 p. m. ATELIER CRUMP The garden

8:00 p. m. WAIMARI Hilos

9:00 p. m. Pasarela de cierre a cargo de JORGE DUQUE.

