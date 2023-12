“Estamos peor que en pandemia”: Mario Hernández habló sobre la situación del país

Mario Hernández expresó su preocupación sobre la situación del país. Foto: JOHAN LOPEZ

El empresario colombiano Mario Hernández en una entrevista con La FM en medio de la celebración del aniversario número 45 de su empresa, expresó su opinión sobre la situación del país y los esfuerzos que ha tenido que hacer en este 2023. El diseñador confesó su preocupación en áreas como la economía y el comercio nacional.

En medio de la conmemoración, Hernández mencionó el esfuerzo que ha tenido que hacer durante años para la consolidación de su negocio y su satisfacción al promover empleo nacionalmente “Han sido 70 años de trabajo, desde que nací estoy trabajando. Me siento contento por lo que he logrado. Más de mil empleos en Colombia a personas a las que hemos estado pagándoles”.

¿Qué dijo Mario Hernández sobre Colombia?

Para la industria colombiana hoy en día es una gran preocupación el incremento de productos como insumos y materiales. Por otro lado, los precios de impuestos, aranceles y demás. Para Mario Hernández, su empresa en Colombia se genera alrededor de 1.000 empleos y en el resto del mundo entre 2.000 y 2.500. Asimismo, el empresario abordó la difícil situación que enfrentan los empresarios.

“Con impuestos muy altos, los productos no son competitivos. Estoy aquí y aquí me quedaré. Afrontaré la situación, pero los gobiernos pasan y espero que quedemos vacunados”

“Lo que está pasando está difícil, porque el comercio ha caído y la demanda ha caído. Si no hay caja, no se puede sostener a los empleados. Esta situación está peor que la pandemia, está muy complicada la situación del país y de los empresarios. No decimos nada, pero tenemos que salir respetuosamente”, enfatizó el empresario.