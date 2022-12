Falleció Vivienne Westwood, la revolucionaria diseñadora de modas asociada al punk

Vivenne Westwood murió el 29 de diciembre de 2022 a la edad de 81 años, según un comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales. Foto: EFE - ANDY RAIN

Vivienne Westwood fue la mujer que demostró que la rebeldía podía vestirse y hasta moderlarse en pasarelas. Un referente británico del diseño de modas que deja un gran legado tras su muerte este jueves 29 de enero de 2022.

En las redes sociales de la icónica creadora de la tienda SEX, se informó que Westwood murió a sus 81 años en paz y rodeada de su familia en Clapham, al sur de Londres.

“Vivienne continuó haciendo las cosas que amaba, hasta el último momento, diseñando, trabajando en su arte, escribiendo su libro y cambiando el mundo para mejor. Ella llevó una vida increíble. Su innovación e impacto durante los últimos 60 años ha sido inmenso y continuará en el futuro”, se lee en la publicación.

Basta echar un vistazo a algunas prendas de su colección para ver en ellas el espíritu de Westwood: rebelde a lo establecido, alocadamente bello, contestatario a las formas cuadriculadas, imponente, colorido y a la vez oscuro… en suma, ¡horrorosamente hermoso!

Westwood nació en el seno de una familia humilde, pero esto no fue impedimento para adelantar sus estudios, dar cátedra, crear su propia empresa y hasta fortalecer una de las olas culturales más imponentes de los 70, el punk.

Precisamente, parte de sus primeros diseños fueron exhibidos por los integrantes de la banda Sex Pistols, a quienes conoció por su esposo Malcolm McLaren, quien fue el agente de esta icónica agrupación y con quien tuvo un hijo, Joseph Ferdinand Corré.

Junto con McLaren fundan la tan conocida tienda SEX, que en su momento fue un importante punto de encuentro para el movimiento punk británico. Pasaron varios años para que esta compañía se consolidara, hasta el punto de convertirse en ícono, y muestra de ello es la variedad de nombres que llegó a tener: Paradise Garage, Let It Rock, Too Fast to Live, Too Young to Die. Fue en el 74 que se quedan con el nombre con el que actualmente se le conoce.

La trayectoria Westwood también está acompañada de grandes colaboraciones, como lo fue el diseño del vestuario de la película That’ll Be the Day, los uniformes de las dependientas de Agent Provocateur, el diseño de la campaña ‘Save the Artic’ de Greenpeace, el diseño del vestido de bodas de la cantante Miley Cyrus y más recientemente una colección de zapatillas para la marca Vans.

En sus últimos años, la reconocida diseñadora dejó volar su espíritu para plasmar parte de sus conocimientos, trabajos e ideas en varios libros, como Get A Life: The Diaries of Vivienne Westwood y The Vivienne Westwood Opus.

Hace un tiempo la revista Vogue publicó un perfil de la diseñadora de modas, acompañado de una línea de tiempo que pasa por parte de los momentos más representativos de su vida. Aquí le compartimos esa compilación:

2019

Crea una colección de zapatillas para Vans.

2018

La cantante Miley Cyrus se casa con Liam Hemsworth vestida con creación de la británica.

2016

Publica el libro Get A Life: The Diaries of Vivienne Westwood.

2014

Diseñó para Greenpeace el logo de su campaña ‘Save The Artic’.

2011

Westwood inaugura una tienda en Los Ángeles.

2010

Lanza la línea Anglomania y una colección cápsula con Lee Jeans. Se expone en Selfridges –la cadena de tiendas británica– una retrospectiva con el calzado diseñado por Westwood entre los años 1973 y 2010.

2008

Se publica The Vivienne Westwood Opus, un libro de retratos familiares suyos hechos con cámara Polaroid. Sarah Jessica Parker, o para ser más exactos su personaje de Carrie en Sexo en Nueva York, se casa vestida de Westwood. Presenta su colección de verano 2009 en Milán con un show protagonizado por modelos gitanos como forma de protestar contra las políticas racistas del Gobierno de Berlusconi.

2007

Se inaugura una exposición retrospectiva de su trabajo en San Francisco. Cate Blanchett asiste a la première inglesa de Elizabeth con una creación suya.

2006

Se inaugura la muestra Vivienne Westwood: Princess Punk 34 Years in Fashion en Düsseldorf. Diseña el traje de novia de la boda de Dita Von Teese con el músico Marilyn Manson. Es nombrada Dama del Imperio Británico. Keira Knightley protagoniza la portada del número de mayo de Vogue USA vestida de Westwood. La diseñadora recibe el premio British Fashion Council’s Red Carpet Designer.

2004

Abre al público la retrospectiva Vivienne Westwood en el museo Victoria & Albert de Londres. Kate Moss asiste a la inauguración vestida con un diseño de la británica.

2001

Diseña los uniformes de las dependientas de Agent Provocateur. Se hace con el premio Moët & Chandon Fashion Tribute.

2000

Presenta su colección de otoño-invierno en París.

1999

Se inaugura su tienda neoyorquina, la cual cerrará en el 2001.

1998

Sale a la venta Anglomania, su nueva línea. Crea su primer perfume, Boudoir.

1994

Robert Altman recrea un desfile suyo en la película Prêt-à-Porter.

1993

Comienza a trabajar como profesora de moda en Berlín.

1992

Westwood se casa con Kronthaler

1990

Crea su primera colección masculina completa. Obtiene el galardón a la mejor diseñadora en los premios del British Fashion Council.

1989

Comienza a dar clases en la Academia de Artes Aplicadas de Viena. Allí conoce y da clase al que será su esposo, Andreas Kronthaler, 25 años menor que ella.

1987

Introduce el corsé como prenda visible por primera vez en su colección.

1984

Conoce a Carlo D’Amario y se muda a Italia. Allí trabajará para Giorgio Armani.

1983

Comienza a trabajar como freelance para la marca italiana Fiorucci.

1982

Desfila en París por primera vez.

1981

Debuta sobre la pasarela con su primera colección de moda que lleva por nombre Pirata.

1979

Coescribe la letra de una canción de los Sex Pistols, Who Killed Bambi?

1974

La tienda vuelve a cambiar de nombre y ahora se llama Sex. Bajo este nombre se convertirá en el punto de encuentro del movimiento punk británico.

1973

Vivienne diseña el vestuario de la película That’ll Be the Day.

1972

La tienda cambia de nombre de nuevo y pasa a llamarse Too Fast to Live, Too Young to Die.

1971

Westwood y McLaren abren un espacio en King’s Road al que primero llamarán Paradise Garage y posteriormente Let It Rock.

1967

Da a luz a su segundo hijo, Joseph Ferdinand Corré.

1965

Conoce a Malcom McLaren y se muda a vivir con él.

1963

Nace su hijo Benjamin Arthur Westwood.

1962

Conoce a Derek Westwood y se casa con él. Se mudan al norte de Londres y Vivienne se convierte en profesora.

1957

Vivienne encuentra su primer trabajo.

1941

Nace en el seno de una familia trabajadora Vivienne Isabel Swire.

Hoy los amantes de la moda recuerdan con gran afecto a Westwood, la diseñadora que demostró que las reglas se pueden romper y hacer de ello algo maravilloso.

