Moda sostenible y regulación: ¿medidas para acabar con el trabajo forzoso?

Las reivindicaciones para acabar con el trabajo forzoso en el mundo de la moda llegaron esta semana al Parlamento Europeo mediante la organización de un evento sobre moda donde los diferentes participantes pidieron regulación, concienciación y cambios en las pautas de consumo de la sociedad.

Durante el acto, la diseñadora y activista de derechos humanos, Louise Xin, celebró un desfile de moda para mostrar sus diseños de moda sostenible y circular con los que busca concienciar a la sociedad sobre la realidad de cada prenda.

”La ropa es algo que llevamos todos los días, todos y cada uno de nosotros, pero hay mucho más en estas piezas de tejido: dicen historias de quién las lleva y quien las fabrica”, reivindicó Xin.

Xin nació en China y se crió en Suecia. Es una diseñadora de moda autodidacta y fundadora de la primera marca escandinava de alta costura.

Sin embargo, Xin no vende sus prendas, tan solo las alquila, pues explica que lo que busca es inspirar un cambio en las pautas de consumo y en el comportamiento de la sociedad.

Trabajo forzoso como forma moderna de esclavitud

Para acompañar el desfile, la Eurocámara organizó un espectáculo artístico a cargo de Human Rights Watch Creators Society y el Teatro Raizes, y una mesa redonda sobre el trabajo forzoso que reunió a representantes de la sociedad civil y defensores de derechos humanos.

Durante el acto, una activista y superviviente de esta forma moderna de esclavitud, Nasreen Sheikh, compartió su historia para denunciar la situación que, aseguró, viven a día de hoy más de 1,69 millones de niños en el mundo.

Sheikh nació en un pueblo en la frontera de Nepal y China, donde no se documentan los nacimientos y las muertes, y en el que por “tradición cultural” se obligaba a “todas y cada una de las mujeres” a casarse a una edad “muy temprana”.

Ante esta perspectiva de vida y con tan solo diez años, Sheikh decidió marcharse a Katmandú.”Buscaba una vida mejor y no sabía que habría otra trampa que me convertiría en más esclava. De repente, estoy en una habitación de diez por diez con otras seis personas. Sin ventanas, sin agua limpia. Me despertaba a las cuatro de la mañana y trabajaba día y noche. Y no era suficiente”, relató.

Nuevas formas para erradicar el trabajo forzoso

Ante esta realidad, la Comisión Europea propuso el pasado septiembre de 2022 una nueva normativa para prohibir los productos fabricados con víctimas del trabajo forzoso en el mercado de la Unión Europea (UE).

Si esta normativa se implementa, el textil y calzado producido de esta manera no podrá comercializarse en los Estados miembros: “Todavía tenemos que ver qué pasaría con estas prendas, si se donan o se destruyen, pero no se podrán vender en Europa”, aseguró en el debate el vicepresidente del subcomité de Derechos Humanos del PE, Raphael Glucksmann, que es quien está encabezando las negociaciones en esta materia.

Glucksmann explicó que la negociación de la Eurocámara con la Comisión para revisar su propuesta acaba de iniciarse, pero que el debate va “por buen camino”.

”Espero que dentro de unos meses Europa ya no sea la basura que es hoy, que en las tiendas europeas no se puedan comprar productos procedentes de la esclavitud”, dijo.

Por ello, la diseñadora Louise Xin reivindicó que “la moda es una forma de arte y el arte es un espejo de la vida”.

”Cuenta historias sobre nuestra sociedad: la ropa cuenta cómo vivimos y cómo son las personas en las sociedades, y la moda rápida habla de nuestros valores y prioridades”, zanjó.

Por su parte, la directora de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la UE, Lieve Verboven, aseguró que hay un buen progreso en el trabajo de las instituciones comunitarias gracias a las iniciativas políticas que buscan prohibir esta práctica, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Verboven elogió la propuesta de la Comisión, pero incidió en que sólo hay una iniciativa sobre la mesa y pidió más acción al club comunitario.

