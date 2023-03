Outfits para el Estéreo Picnic 2023: ideas para deslumbrar y protegerse del clima

Los asistentes preparan su mejor pinta para el FEP. / Jose Vargas Foto: Jose Vargas

La edición 2023 del Festival Estéreo Picnic comenzó el jueves e irá hasta el domingo. Además de ser un espacio para el disfrute musical, en el que este año se presentarán artistas como Rosalía, Kali Uchis y Billie Eilish, también es el escenario para que los y las asistentes se expresen a través de la moda, el maquillaje y salgan de la rutina que impone la vida cotidiana.

Lo digital y las redes sociales tienen un papel determinante, pues las personas aprovechan estos espacios para mostrar sus pasiones y para ser vistos. Además, las redes sociales hacen parte de la experiencia de un festival, especialmente para los millennials y la generación Z porque aprovechan para conectar con sus comunidades.

“En estos festivales y experiencias, con tanta presencia de marcas, una de las formas en que estas generan más contenido es ofreciendo espacios instagrameables para que los usuarios se tomen fotos y videos y los etiqueten en redes sociales. Esto se volvió una costumbre”, dijo Diana Gómez, comunicadora de moda.

Además, es evidente que tras la pandemia a las personas se les despertó un interés por asistir a eventos presenciales y retomar el tiempo que perdieron encerrados. Por eso, hacen inversiones en este tipo de festivales y conciertos, que no son económicos, y, además, preparan sus pintas para disfrutar de la experiencia completa y seguir los códigos de vestuario del evento.

“Hemos visto en conciertos que ven el concepto de inspiración del artista y lo convierten en un referente de vestuario. Es decir, imitan los códigos de color, texturas y el género musical para las prendas de vestir que se ponen. Por ejemplo, en el reggaetón utilizan prendas y estilos urbanos o también imitan los colores que representan al artista, como el caso de Feid, en el que usaron ese verde icónico para asistir a sus conciertos”, agregó Gómez.

Así las cosas, durante los días del festival los asistentes aprovecharán el espacio para demostrar su originalidad y estilo a través de sus elecciones de vestuario. Si aún no sabe qué ponerse, aquí le damos algunas opciones que puede encontrar en su armario, en tiendas de emprendedores locales o durante el mismo festival, pues estará la feria Vassar con más de 110 marcas colombianas de moda, accesorios, arte, fotografía, diseño y belleza.

“Buscamos ser el complemento perfecto para la experiencia del visitante del Festival Estéreo Picnic. En esta edición el 30 % de las marcas son totalmente nuevas y nunca habían participado en ninguna edición de Vassar Feria”, afirmó Paula Maldonado, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Emprendedores.

¿Qué ponerse en el FEP?

Aunque verse fashionista en esos espacios es muy importante para muchos asistentes, no se puede dejar de lado el uso de ropa cómoda que se ajuste para las largas jornadas musicales y el clima. María Fernanda Villamizar, conocida en redes sociales como The Inexpert, sugiere pensar la pinta del FEP como una mezcla entre el Festival de Glastonbury y Coachella. Por eso, se aconseja el uso de capas, abrigos grandes, bolsos pequeños y canguros. Lo más indispensable es la protección para la lluvia con impermeables, capas y botas.

Las tendencias muestran que los estampados y colores vivos y metalizados como el verde, el fucsia, el plateado y el naranja serán los protagonistas en chaquetas, pantalones, tenis, gafas, impermeables y hasta en las uñas. Por el frío, también se recomienda el uso de sacos y chalecos.

Opción 1:

Un pantalón llamativo, en tendencia, con estampados o deportivo, lencería y una chaqueta para abrigarse del frío. Los accesorios también complementan el look. Además, GNrL, la marca de Martín Vargas, baterista de Morat, tendrá un espacio en el que los visitantes podrán pintar su propio hoodie y recibirlo, días después, en sus casas.

Opción 2:

Las blusas transparentes, con apliques y pedrería están en tendencia. Puede complementar la pinta con un overol y una buena chaqueta, que también se pueda quitar si el clima lo permite. Además, la diseñadora Paula Mendoza acaba de lanzar su colección 11:11, piezas con formas ergonómicas que permiten resaltar con los accesorios.

Opción 3:

El denim es otra de las tendencias infaltables de la temporada. Puede usarlo con ropa térmica debajo y el look completo o complementarlo con una ruana, un sombrero y un bolso pequeño para que no se encarte. En este look, los zapatos y la capa pueden ser los protagonistas.

Opción 4:

Puede utilizar un pantalón con bolsillos laterales, muy en tendencia en estos momentos, con un body o lencería para resaltar su figura.

Opción 5:

Los abrigos son una de las prendas más oportunidades para festivales como el FEP, puede usar un saco o chaleco debajo y encima un bralette.

Opción 6:

Si es más de colores oscuros, puede elegir un total look en negro con saco, hoodie, botas y abrigo largo.

En cuanto al maquillaje, la recomendación más importante para este festival, que cuenta con distintos climas y largas jornadas, es contar con productos de larga duración, protección solar y preparar e hidratar su piel.

Desde 2022, hay una fuerte tendencia por lucir el laminado de cejas, también llamado brow lamination o lion mane. Esta técnica, que consiste en peinar las cejas hacia arriba, toma una cierta variación: “las cejas se peinan hacia ambos lados, opuestas a su arco natural, logrando así un efecto despeinado que puedes fijar con cera y un cepillo”, explicó Alejandra Gutiérrez, gerente de la categoría de Maquillaje para Avon Colombia.

Además, también se ha visto un interés por pintar las cejas de colores llamativos, el festival puede ser una oportunidad para hacerlo.

El eyeliner se ha convertido en parte fundamental de cualquier maquillaje, y este año sigue con fuerza por las diversas variaciones que se le pueden hacer y las diferentes técnicas que se pueden usar. Utilice colores, sombras, brillo y piedras.

