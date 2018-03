Netflix subirá las tarifas para Colombia en abril

Redacción Tecnología.

Ver series como la Casa de Papel, Stranger Things, o Club de Cuervos podría costarle más dentro de algunos días. Netflix, la plataforma de video más grande del mundo, con más de 109 millones de usuarios, informó que elevará los precios en Colombia.

El plan básico, que permite una única pantalla (un único perfil) se mantendrá en $16.900. Los planes más avanzados se incrementarán en cerca de $1.000 por pantalla.

Por ejemplo, el plan estándar que ofrece HD y dos pantallas al tiempo pasará de costar $22.900 a costar $24.900.

El mayor incremento se registró en el paquete Premium, pues pasará de costar $28.900 a $32.900, lo que representa un aumento 13% ($4.000).

Estos son los estrenos que ofrecerá la plataforma en abril.

Estrenos Netflix para el mes de abril

Series: La casa de papel, temporada 2 (6 de abril); The Alienist, temporada 1 (19 abril); 3%, temporada 2 (27 abril); Los 100, temporada 4 (1 abril); The Walking Dead, temporada 7 (15 abril); Deep Water (1 abril); Perdidos en el espacio (13 abril)

Películas: Sun Dogs (6 abril); Los Culpables (1 abril); Atracción Fatal (1 abril); Cenicienta (1 abril); Cars 2 (1 abril); Alexander y un día terrible, horrible, malo... ¡muy malo! (1 abril); Un jefe en pañales: De vuelta a los negocios (6 abril); 6 globos (6 abril)

Documentales y especiales: Chef's Table: Repostería (13 abril); Mercury 13 (20 abril); The Story of God with Morgan Freeman, Temporada 2 (16 abril); El reino de los monos (1 abril).