“No van pagar renta quienes hoy están por debajo del umbral”: Duque

Redacción Economía.

En el marco de la instalación del Congreso Nacional de Exportadores, el presidente Duque reveló parte de las intenciones que tiene su gobierno para adelantar el denominado Plan de Reactivación Económica. Es así como uno de sus principales mensajes fue dejar en claro que los esfuerzos, en materia de comercio exterior, serán encaminados en consolidar los actuales Tratados de Libre Comercio (TLC) y no en alcanzar nuevos.

“El mensaje no es ir en contra del comercio internacional, tenemos muchos tratados que no hemos aprovechado lo suficiente. Mi invitación es a no iniciar nuevos tratados, consolidemos lo que tenemos en estos cuatro años, cambiemos el chip”, dijo Duque en su intervención en el congreso que también contó con la presencia del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo.

El mandatario también explicó que las personas que actualmente declaran renta, y no pagan por estar debajo del umbral, no asumirán esa carga tributaria, para Duque esta población representa una clase media cuya capacidad de consumo es necesaria para la economía del país.

De igual forma explicó que quienes actualmente pagan renta no tendrán un incremento en la tarifa.

“Nosotros no vamos a poner a pagar impuesto de renta a las personas que declaran y no pagan que están por debajo de los umbrales, porque es una clase media y necesitamos su consumo, a los que ya pagan, y pagan lo que tienen que pagar, no les vamos a aumentar la tarifa”, dijo textualmente Duque.

Además, el discurso de Duque estuvo fuertemente marcado por la invitación a que Colombia diversifique su oferta exportadora. “Cuando nos comparamos con Estados Unidos, y miramos nuestro comercio con ellos, seguimos teniendo más del 70% de nuestro comercio concentrado en 20 productos”, explicó el presidente al celebrar casos como el del aguacate hass, afirma que espera ver en su gobierno más de estos resultados.

Siguiendo la línea de buscar la competitividad de Colombia en mercados internacionales, el mayor mandatario hizo un llamado para valorar e impulsar los emprendimientos tecnológicos. Para ello puso como ejemplo el caso de Rappi, un starup nacional, creada por millennials, cuya valoración superó los US$1.000 millones esta semana.

“Se ha preguntado señor Bruce -refiriéndose al presidente de la ANDI- ¿cuánto tiempo le toma a una empresa colombiana llegar a esta valorización? Empresas nacionales nuestras demoraron entre 40 y 50 años para llegar a ese nivel y una compañía en cinco años lo logra, eso deja ver el potencial que tiene la tecnología”, concluyó Duque.