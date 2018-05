Nueva evacuación en Hidroituango por movimiento de tierra

Redacción Economía.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que este lunes se presentaron nuevos movimientos de tierra en la montaña en la que se adelanta el proyecto hidroeléctrico Ituango. La situación, “por seguridad y prevención”, según la compañía, obligó a evacuar el personal que trabaja en el macizo. Agregó que un grupo de geólogos se encuentra en monitoreo permanente en el lugar.

En este momento, además, continúa suspendido el tránsito por el túnel vehicular que conduce desde y hacia el municipio de Ituango, luego de que este sábado se presentara un nuevo derrumbe.

En rueda de prensa este lunes, el vicepresidente ejecutivo de gestión de negocios de EPM, John Maya Salazar, informó que en el túnel se detectaron grietas y que el paso estará suspendido hasta que se determine la gravedad del asunto. Agregó que se adelantan trabajos para reforzar la estructura.

Debido al cierre, el movimiento de personas se sigue haciendo a través de lanchas “desde el puente Pescadero, aguas arriba del embalse, con una naviera responsable”, añadió EPM. Los transbordos en lancha se hacen en los horarios de 6:00 a.m., 9:00 a.m., 12:00 del mediodía, 3:00 p.m. y 5:00 p.m., y aplican sólo para personas por el momento, mas no para vehículos.

“Se espera que al final de esta semana comience a operar un ferri, con una capacidad de carga de 20 toneladas, que prestará su servicio de manera gratuita para transportar vehículos y personas”, dijo EPM.

“La empresa avanza en el reforzamiento de la presa, que está en la cota 410 metros sobre el nivel del mar (msnm). En este momento se trabaja en los faldones colocando roca para continuar con el levantamiento de la misma hasta la cota 415 msnm, como un seguro adicional para la protección de las comunidades ubicadas aguas abajo”, agregó en un comunicado oficial.

Maya añadió que esperan que en los próximos días, “tres o cuatro”, quede listo el vertedero, la estructura diseñada para evacuar el agua de forma controlada. Los trabajos pendientes tienen que ver con el vaciado de concreto en las losas. Por otro lado, el fluido de agua por la casa de máquinas, por donde se viene evacuando desde el 10 de mayo, “es estable, con un promedio de 1.127 metros cúbicos por segundo (m3/s)”, puntualizó el comunicado.

El vicepresidente informó también que, con corte del viernes, 22 familias se habían acogido a los auxilios económicos de $1,1 millones en adelante que ofrece EPM para que puedan dejar los albergues hacia zonas seguras. Añadió que se han detectado personas que provienen de otras regiones, como la Costa y Venezuela, tratando de acceder de forma irregular e injustificada a la entrega de esos recursos. Sin embargo, no dio cifras exactas al respecto.

“EPM reitera a los habitantes de las localidades ubicadas aguas abajo del proyecto que se sigue en un estado de alerta permanente y no deben bajar la guardia. Por ello, es indispensable estar atentos a las indicaciones de las autoridades y organismos de atención ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en el proyecto”, advirtió el comunicado.