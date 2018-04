Odebrecht podría incumplir importante pago de deuda esta semana

Bloomberg News.

Odebrecht, conglomerado que lleva años lidiando con una investigación por corrupción que ha envuelto a algunos de sus principales ejecutivos, probablemente incumplirá un pago de deuda esta semana, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Lea también: Odebrecht: el mecanismo

El gigantesco grupo privado, con negocios que abarcan desde el petróleo a la construcción, está negociando un préstamo con los bancos, pero hay una alta probabilidad de que incumpla el plazo para pagar 500 millones de reales (US$145 millones) en bonos offshore que vencen el miércoles, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad ya que la información no es pública. Odebrecht no ha llegado a un acuerdo de préstamo para pagar la deuda hasta el momento, aseguran las fuentes.

Odebrecht dijo en un comunicado que todavía está en conversaciones con los bancos debido a la dimensión del caso, y añadió que la negociación es larga y compleja.

El conglomerado se enfrenta a una disminución en la generación de efectivo debido a la paralización del sector de la construcción en América Latina por la investigación sobre corrupción conocida "Lava Jato" en portugués (lavado de coches), que se centra en sobornos a cambio de contratos de construcción en torno a la petrolera estatal de Brasil, Petróleo Brasileiro SA.

Lea también: Sobornos de Odebrecht llegaron a los $100 mil millones en Colombia

La firma cuenta con la venta de activos en Perú para pagar deuda, incluido el proyecto hidroeléctrico Chaglla, que vendió en septiembre a China Three Gorges por US$1.400 millones. La compañía aún no ha recibido los ingresos de la operación ya que está a la espera de la autorización del Gobierno peruano, dijo Odebrecht en febrero. A fecha de junio del año pasado, los datos disponibles más recientes, la deuda de Odebrecht ascendía a un total de 95.000 millones de reales.

Los bonos que vencen esta semana subieron 3,3 centavos a 95,3 centavos por dólar el lunes.

La semana pasada, Reuters informó que la compañía aún estaba en conversaciones con los bancos. Un columnista de O Globo dijo durante el fin de semana que la firma había asegurado un préstamo para honrar la deuda aunque no especificó de dónde obtuvo la información.