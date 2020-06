Pandemia expandió el Presupuesto General hasta $300,7 billones

Redacción Economía.

La pandemia ha obligado al Gobierno a expandir el Presupuesto General de $271,7 billones aprobado por el Congreso a unos $300.3 billones, dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en un debate de control político en la Comisión Cuarta del Congreso. Pero con unas nuevas adiciones por $400.000 millones el monto crece hasta los $300,7 billones.

Al mes de abril de este año, el presupuesto había sido ejecutado en un 27%. Sin contar con el servicio de la deuda, la ejecución de funcionamiento y de inversión equivale al 25,7% de las asignaciones, por debajo de las observadas en el mismo periodo de un año atrás.

Esos $300,3 billones de Presupuesto incluyendo las adiciones de $28,6 billones, sin deuda el monto presupuestal equivale a $246,6 billones. La apropiación vigente para funcionamiento es de $198,7 billones. Entre compromisos y apropiaciones en este momento equivale al 32% cerca de la tercera parte del Presupuesto apropiado.

Para el servicio de la deuda, la apropiación vigente es de $53 billones y una relación del 32% entre los compromisos presupuestales y las apropiaciones de ley más las adiciones.

En Inversión los recursos aprobados supera los $47,9 billones de los cuales la relación entre compromiso y apropiaciones es del 57,1%. Contrario a las necesidades de recursos para atender obligaciones generadas por la pandemia del covid-19, los ingresos tributarios se han caído en cerca de $7 billones en los primeros cuatro meses de este año.

Carrasquilla recordó que para el primer cuatrimestre del año, el gobierno esperaba obtener unos ingresos tributarios de $68,9 billones y la cifra obtenida apenas fue de $61,8 billones, sobre una meta, para finales de 2020, de $158 billones, proyectada antes de que se presentará “esta tragedia que nos tocó vivir”, dijo el ministro.

Desde ya el ministro Carrasquilla anunció que el presupuesto para 2021 será el más difícil de elaborar. En materia de contratar deuda, el ministro indicó que la idea es endeudarnos por US$1.000 millones más de lo que está consignado en el Presupuesto por que es la única manera de financiar las apropiaciones.

Consideró que vamos a salir mucho más endeudado de esta tragedia. Admitió que entramos a la crisis con un nivel de deuda alto y se va a ir a entre 60% y 65% del PIB a la salida de esta pandemia. La manera de empezar a disminuir la deuda es con un crecimiento sostenido de la economía. “Sin crecimiento económico ni pio”, dijo. “No hay ninguna manera de que rebajemos los niveles de endeudamiento si esta economía no crece”, señaló Carrasquilla. Colombia no se ve en una situación de refinanciación de la deuda, que no ha dejado buena experiencia en otras economías, más bien espera que las entidades multilaterales de crédito estén pensando en ofrecer ayuda para los países en vía de desarrollo como ya lo hicieron con las naciones consideradas pobres.

El ministro de Hacienda reiteró que a los $271,7 billones se han adicionado $28,6 billones lo que han costado parte de las decisiones que se han tomado para ayudar a personas y pequeñas empresas afectadas por la pandemia del covid-19.

La directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda Claudia Marcela Numa, sostuvo que el monto total del presupuesto para la vigencia de 2020 con las adiciones hasta los primeros días de junio suma $300,7 billones con los nuevos recursos de ingreso solidario y para la minería que en total suman $400.000 millones. Hasta abril era de $300,3 billones.