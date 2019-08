Pilotos con poca experiencia harían las pruebas del nuevo software del 737 Max

Bloomberg.

Los reguladores estadounidenses están recurriendo a pilotos relativamente inexpertos del 737 de Boeing Co. para probar el renovado software de control de vuelo, cuyo objetivo es devolver el avión aterrizado al servicio comercial, según personas familiarizadas con el asunto.

La Administración Federal de Aviación quiere determinar cómo los aviadores con menos de un año de experiencia en 737 y al menos un vuelo en Max reaccionan a las actualizaciones de software, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas. La prueba del simulador de vuelo debía comenzar la primera semana de septiembre, pero se retrasó una semana, dijo una de las personas.

Más noticias económicas de hoy: Vélez y Mattel lanzan colección por los 60 años de Barbie

La solicitud de la FAA llegó a los tres operadores estadounidenses del Max, American Airlines Group Inc., Southwest Airlines Co. y United Airlines Holdings Inc., según Reuters, que informó sobre la iniciativa de prueba anteriormente.

La FAA no hizo comentarios de inmediato, ni Boeing ni las aerolíneas.

Los reguladores estadounidenses prohibieron al Max volar en marzo, luego de que dos choques en cinco meses mataran a 346 personas.

Los investigadores de seguridad han vinculado ambos accidentes con una función de control de vuelo llamada sistema de aumento de características de maniobra, o MCAS, que empuja la nariz del 737 Max hacia abajo en ciertas situaciones. En junio, la FAA identificó otro problema de software, en el que la computadora de vuelo intentó bajar la nariz del avión en respuesta a un flujo de datos erróneos.

Southwest, el mayor operador de Max, ha eliminado el avión de sus itinerarios hasta principios de enero. American y United han cambiado sus itinerarios para el Max hasta principios de noviembre.