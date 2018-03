Por posibles vínculos con Cambridge Analytica ordenan bloqueo de app en Colombia

Redacción Economía.

Por posibles vínculos entre Cambridge Analytica y la empresa administradora de la aplicación Pig.gi, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de las resoluciones 20568 y 21215 de 2018, ordenó el bloqueo temporal de esa plataforma, de origen mexicano y con sede en Medellín en Colombia. (Vea: #EnContexto: ¿Cómo sus datos de Facebook pueden servirle a una campaña política?).

Para los usuarios que la descargaran, la plataforma Pig.gi ofrecía supuestos beneficios como minutos de voz o datos móviles a cambio de recibir contenido publicitario en el celular. (Lea: Christopher Wylie, el canadiense que hace temblar a Facebook).

Según el comunicado de prensa de la SIC, la decisión se tomó “como medida cautelar preventiva y teniendo en cuenta el potencial riesgo frente a un indebido y masivo tratamiento ilegal de los datos personales de miles de colombianos recogidos mediante la descarga de la aplicación Pig.gi”. (Lea: "Si no podemos proteger sus datos no merecemos servirle": Mark Zuckerberg).

Hay que recordar que a nivel mundial actualmente se adelantan varias investigaciones por la manipulación o uso ilegal de datos personales de usuarios de Facebook, recaudados por la aplicación This is your digital life, para influir en la campaña electoral presidencial de 2016 en Estados Unidos y en los resultados del Brexit en el Reino Unido. (Lea: El negocio de Cambridge Analytica no son datos).

Cambridge Analytica es la firma que habría obtenido esa información de cerca de 50 millones de usuarios de Facebook “sin autorización y/o con fines distintos a los autorizados por sus titulares. Dichos datos habrían sido utilizados para perfilar a los usuarios y amigos, conocer el lugar donde vivían, fecha de cumpleaños, religión, gustos, temores, tendencias ideológicas y hábitos de consumo, entre otras”, explicó la SIC.

Durante el bloqueo ordenado en Colombia, dice la Superintendencia, continuará la investigación relacionada las sociedades Farrow Colombia S. A. S. y Farrow México S.A.P.I. de CV, dueñas de Pig.gi, disponible para descarga a través de la tienda virtual Google Play, autenticada directamente a través del usuario de Facebook, y que cuenta con más de un millón de descargas en ambos países.

La SIC precisó en su comunicado que: “la orden de bloqueo temporal impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio comprende: la restricción de acceso vía web de todas las URL y direcciones IP (direcciones web) y/o portales de descarga que permitan el acceso a la aplicación Pig.gi; la restricción de la descarga de la aplicación Pig.gi mediante Google Play; la restricción del acceso al aplicativo Pig.gi mediante perfiles creados en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram o los perfiles que se creen”.

Para efectuar el bloqueo, añadió la SIC, la entidad impartió “las instrucciones respectivas al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), a los diferentes operadores de telefonía móvil habilitados en Colombia, a Google, Facebook, Instagram, Twitter y a Farrow como administradora de la aplicación Pig.gi”.

En diálogo con Blu Radio, el director de la Dijin, general Jorge Luis Vargas, explicó que las autoridades están a la espera de los resultados de las investigaciones para poder proceder, junto con la SIC, a solicitar el bloqueo a los hosts internacionales.

La Superintendencia informó que está investigando con la colaboración y asesoría de otras entidades o dependencias estales como el Mintic, la Dijin y el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (Colcert) del Ministerio de Defensa Nacional, entre otras. “La Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de datos personales, está requiriendo cooperación e información a sus homólogas, concretamente a la Federal Trade Commission (FTC) de Estados Unidos de América; a la Information Commissioner´s Office (ICO) del Reino Unido; al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México y a la Comisión Europea".