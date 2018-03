Profesión Líder

¿Por qué contribuir a un mundo más sostenible?

No cabe duda que cada vez es mayor el daño que se le produce al medio ambiente. Las consecuencias de las acciones humanas se ven reflejadas en el cambio climático, el comportamiento de los animales, la escasez de los recursos naturales, entre otros. Y serán las generaciones futuras las más afectadas con este problema. Pero ¿cómo remediarlo?

El desarrollo sostenible, como lo define Naciones Unidas, es la “satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Es decir, la actividad sostenible es aquélla que pretende conservar, pero ¿es esta la solución? ¿la sostenibilidad es en pro del planeta?

"Contribuir a un mundo sostenible no es por el planeta, ni por lo animales, ni por los ecosistemas, ya que el planeta no se va a acabar por lo que hagamos o dejemos de hacer”, asegura Santiago Ortega, director de Energeia, la estrategia de energía renovable de la Universidad de Ingeniería de Antioquia. “Los sistemas ambientales se van acoplando a los cambios, se van adaptando a lo que el hombre le va ofreciendo”.

El problema radica en la manera como los seres humanos buscan satisfacer sus necesidades básicas: la subsistencia (salud, alimentación, etc), la protección (sistemas de seguridad y prevención, vivienda, etc) y el afecto (familia, tener amistades, etc).

"Los seres humanos están acostumbrados a unas condiciones específicas, tienen unos recursos limitados y siempre quieren aprovechar lo que tiene el mundo para mejorar su calidad de vida”. Es decir, que necesitan de los ecosistemas para tener comida, agua, recreación y bienestar.

"Y si ese mismo ser humano no cuida eso, se va a acabar. Pero es más que seguro que esta sociedad actual no lo va a sentir”. Son las generaciones futuras (hijos, nietos, sobrinos) las que van a sentir el impacto.

Por ende, nace la necesidad de establecer el desarrollo sostenible, que como su nombre lo indica, busca "sostener. Que se mantenga lo que hay y que sigan vivas las condiciones para que las siguientes generaciones las puedan aprovechar”.

El desarrollo sostenible mezcla el crecimiento económico, el bienestar social y la conservación del medio ambiente, pero eso está destinado a las generaciones futuras. “Esa es la razón principal para velar por un mundo más sostenible. No es tanto la conservación del planeta, sino la relación de nosotros con ella en pro del futuro”.

¿Qué prácticas sostenibles son necesarias?

Para poder contribuir con este cambio es necesario: reconocer el impacto que se ha generado, saber que cada una de las acciones que realizamos como seres humanos va a tener una repercusión en los recursos, y tratar de reconocer la importancia de las cosas y tener prioridades.​

El uso de la bicicleta en ciudades que se han visto afectadas con la contaminación, como Medellín, es un claro ejemplo. Vivir cerca del trabajo para no usar transporte público y el no uso de combustibles fósiles, son también prácticas ciudadanas en favor del desarrollo sostenible. “Estas acciones de los ciudadanos van ligadas a las necesidades de su entorno. Cada uno mira el impacto que genera en su contexto y actúa”.

El hecho de comprar por comprar debería ser reemplazado por comprar lo que es necesario, revisar los productos que pueden ayudar a conservar el cuidado de los ríos y el manejo de las basuras, son acciones que necesitan ser reemplazadas por prácticas sostenibles. Significa entonces "tomar decisiones racionales al momento de actuar”, asegura Sergio Ortega.

Ciudades sostenibles

Singapur es una de las ciudades que velan por un mundo más sostenible. Y son tres los pilares claves que la han puesto en el Top Ten del ranking 'ARCADIS' de las ciudades más sostenibles: la gestión del agua, el transporte y el compromiso con un planeamiento urbano “verde”.

Con el paso del tiempo, y luego de mucho trabajo tras el desarrollo de nuevas soluciones, esta ciudad se encuentra ahora muy por delante en tres innovaciones dentro de la gestión del agua: captación de lluvias, sistemas de desalinización y depuración de aguas.

Frente al transporte tienen un lema: “Transporte con sentido”, es decir, que si lo necesitas de verdad, lo usas, y si no buscas alternativas. Por último, Singapur para reducir la huella de carbono de esta ciudad logró la adaptación de la edificación a modelos más verdes.

Por su parte, Nueva York, Viena y Zurich son otro ejemplo de ciudades sostenibles gracias a sus actividades culturales, al orden, limpieza, seguridad y alta eficiencia de los servicios públicos, así como la educación y entretenimiento.

"Colombia es una país que le apuesta a un mundo sostenible, pero es necesario concientizar y seguir luchando para que se generen las políticas necesarias a favor del futuro”, afirma Ortega.

