¿Por qué, pese a la incertidumbre en Colombia, el peso se fortaleció?

Redacción Economía.

Este jueves todo parecía indicar que el dólar llegaría a los $3.500 en Colombia. En menos de un mes ha roto varios récords y, esta vez, la jornada empezó con la noticia de que Iván Márquez y otros disidentes de las Farc retomarán las armas. De hecho, pasadas las 9 de la mañana, la tasa de cambio ya llegaba a los $3.493.

Sin embargo, el anuncio que impactó al país y a la comunidad internacional no tuvo el efecto que se habría podido esperar: a partir de las 9:30 empezó una tendencia descendente, hasta que, finalmente, la divisa cerró en $3.439, 38 pesos menos que en la jornada anterior.

Para Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank, lo que se ha podido evidenciar es que los “factores domésticos no están siendo muy relevantes a la hora de afectar la tasa de cambio”. Por ejemplo, dice, en otras condiciones el reciente anuncio del Ministerio de Hacienda respecto a que este año no sería necesario vender activos de la nación y que el recaudo ha tenido buen comportamiento habrían generado un impacto positivo en la moneda, cosa que no se vio.

Dicho de otra forma: parece ser que los factores externos, como la guerra comercial o incluso un impago de la deuda en Argentina, tienen más impacto sobre el peso que lo que pasa internamente en el país. Esto, debido a que Colombia forma parte de los mercados emergentes (como Argentina o China): cuando hay apetito por invertir en estos mercados, es beneficioso; pero cuando no, todos salimos de alguna forma afectados.

Según Juan David Ballén, jefe de investigaciones económicas de Casa de Bolsa, la situación podría explicarse a partir de que los inversionistas de una u otra forma saben que Colombia ha estado envuelta en medio de la violencia y un conflicto armado, por lo que lo ocurrido hoy puede no ser tan “sorprendente”.

El analista agrega que la volatilidad de la moneda Colombia puede ser mayor que la de otros países teniendo en cuenta que este es un mercado relativamente pequeño, con alta participación de inversión extranjera y en el que actualmente hay menos dólares circulando en la economía –lo que aumenta su valor–.

Todo esto apunta a que la devaluación o la apreciación del peso seguirá dependiendo, entre otros factores, del curso de la guerra comercial y del éxito que tenga Donald Trump en su intento por debilitar el dólar. Él mismo ha afirmado que una moneda tan fuerte afecta la competitividad de las empresas, por lo que ha hecho un llamado a la Reserva Federal a que siga bajando las tasas de interés –el precio del dinero–.