¿Por qué Rihanna hizo caer las acciones de Snapchat?

Bloomberg News.

La cantante pop Rihanna criticó a Snap Inc., dueña de Snapchat, por publicar un anuncio que pedía a los usuarios que decidieran si querían abofetearla o golpear a Chris Brown, diciendo que hacía una broma de su historia como víctima de violencia doméstica.

Snapchat eliminó el anuncio, que fue colocado por una empresa de juegos móviles, y se disculpó, diciendo que fue un error. La compañía con sede en Los Angeles no hizo más comentarios sobre las críticas de Rihanna. La acción de Snap cayó casi 5 por ciento.

"Ahora, Snapchat, sé que ya sabes que no es mi aplicación favorita", escribió el jueves en una nota de Instagram, "¡pero estoy tratando de descubrir cuál fue el problema con este desastre! Me encantaría llamarlo ignorancia, pero sé que no eres tan tonto".

Ella dijo que Snap defraudó a las víctimas de violencia doméstica, que ella experimentó cuando salía con Brown en 2009. "Es una pena".

Las acciones de Snap caían 4,8 por ciento a US$17,07 a las 12:50 pm en Nueva York. La nota de Rihanna fue la última de una serie de críticas de celebridades a Snapchat, una aplicación que permite a las personas enviar fotos y mensajes que desaparecen. La estrella de los reality de televisión Kylie Jenner criticó a inicios de año el rediseño de la aplicación.