Dólar hoy en Colombia: este es el precio de la moneda este 14 de agosto

Este jueves, el dólar abrió al alza en Colombia, en $4.040, $12 por encima del cierre del miércoles ($4.028).

La Tasa Representativa del Mercado se ubica en $4.020,64.

En la jornada del miércoles, el dólar quedó $11,31 por encima del cierre del martes.

En las casas de cambio, la compra de dólares se ubica, en promedio, en $3.900 y la venta en $4.033.

La tasa de cambio ha bajado 3,97 % desde principios de agosto, aunque en los últimos días ha registrado leves aumentos.

“La incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local, la baja inversión fija y las operaciones de financiamiento del Gobierno incidirán en la volatilidad de la tasa de cambio en los próximos meses”, dijo Bancolombia.

De acuerdo con el análisis de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, los datos económicos de Estados Unidos son claves esta semana para el comportamiento del dólar.

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en julio. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 2,7 % respecto a julio del año pasado, sin cambios en comparación con la tasa de junio, dijo el Departamento de Trabajo.

Otro factor clave esta semana son las declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal (Fed) y las proyecciones sobre el futuro de las tasas.

Por ahora, el mercado descuenta entre dos y tres recortes este año, ese cambio en las proyecciones está fortaleciendo el dólar.

Las proyecciones del dólar

En el corto plazo, Bancolombia espera que la tasa de cambio opere en un rango entre $4.000 y $4.150.

Según la última Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, el dólar cerrará el año en $4.190.

Según la Encuesta mensual de expectativas de analistas económicos, del Banco de la República, terminará el año en $4.150.

